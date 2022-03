Wir erfüllen uns beruflich unsere Träume und können heutzutage auch die Jobs übernehmen, die lange Zeit als typische Männerberufe galten. Kaum jemand kann uns noch dabei aufhalten, unsere Ziele zu erreichen und erfolgreich zu werden. Bei der Wahl unseres Berufs machen wir uns kaum Gedanken, wie dieser wohl bei den Herren ankommt und welche Tätigkeit als besonders sexy angesehen wird.

Trotzdem finden wir es interessant zu wissen, ob unser Job uns noch attraktiver macht und dafür sorgt, dass wir besser bei den Männern ankommen. Wir verraten Ihnen, welche Frauen-Berufe die Männerwelt toll findet.

Die Klassiker unter den Frauen-Jobs

Es gibt Jobs, die ein Großteil der Männer schon lange heiß findet. Und auch Studien haben bewiesen, dass bestimmte Berufe eine Frau bei Männern noch attraktiver wirken lassen. Frauen, die bei den Herren gut ankommen, sind beispielsweise Model und punkten mit ihrer tollen Optik und ihrem spannenden Lifestyle.

Auch die Stewardess hat beim Flirten ihre Vorteile – vielleicht, weil sie immer ein Kostüm trägt oder so viel auf der Welt herumkommt. Daneben stehen Männer auf Frauen, die Zahnarzthelferin sind.

Erfolgreiche Frauen beeindrucken Männer

Frauen, die im Job erfolgreich sind und voll und ganz in diesem aufgehen, kommen bei Männern generell gut an. Ärztinnen überzeugen mit ihrer hilfsbereiten Art und Disziplin, die sie während ihres Medizinstudiums an den Tag gelegt haben. Die PR-Beraterin ist für Männer interessant, da sie selbstbewusst und offen daherkommt.

Ist das Date Personaltrainerin von Beruf, sehen Männer schon die gemeinsamen Sporteinheiten vor sich und die Physiotherapeutin ist die Lösung für fiese Verspannungen und Rückenschmerzen. In unserer Bildershow finden Sie die Frauen-Berufe zusammengefasst, die Männer am attraktivsten finden.

Aber keine Sorge, falls Sie einen ganz anderen Job haben: Am Ende spielen doch eher der Charakter und die inneren Werte eine Rolle, als das, was Sie beruflich machen.