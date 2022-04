Die richtige Technik, die passenden Streicheleinheiten oder heiße Küsse: Es gibt zahlreiche Methoden, um eine Frau zum Orgasmus zu bringen. Doch wussten Sie, dass auch Ihre Charaktereigenschaften einen großen Einfluss darauf haben, wie Ihrer Partnerin das gemeinsame Liebesspiel gefällt?

Die Art und Weise wie Sie mit Ihrer Liebsten im Bett umgehen und sprechen, hängt stark damit zusammen, ob sie schnell zum Orgasmus kommt. Wir verraten Ihnen, welche Eigenschaften von Männern einer Frau den Höhepunkt bescheren.

Humorvolle Männer haben es leicht im Bett

Laut einer Studie gibt es eine Eigenschaft, die die meisten Frauen an einem Mann lieben: Humor kommt besonders gut an - nicht nur außerhalb des Bettes, sondern auch zwischen den Laken. Männer, die beim Sex lachen können, sind sympathisch und bringen Leichtigkeit in das Liebesspiel. Und das ist wichtig, schließlich geht es beim Sex in erster Linie um Spaß.

Daneben kommt Kreativität richtig gut an. Haben Sie immer wieder neue Ideen und scheuen auch vor aufregenden, erotischen Experimenten nicht zurück, finden das Frauen ziemlich gut. Wissen Sie darüber hinaus noch genau, was Sie wollen, kommen Sie beide sicher schnell zum Ziel.

Männer sollten sich auf ihre Liebste einstellen

Sex sollte für Sie kein Marathon sein, bei dem Sie als Sieger hervorgehen. Achten Sie auf die Bedürfnisse Ihrer Partnerin und beobachten Sie, wie sie auf Ihre Berührungen und Bewegungen reagiert. Männer, die einfühlsam und emphatisch sind, bringen ihre Partnerin zuverlässiger zum Orgasmus als Herren, die nur auf ihren eigenen Höhepunkt bedacht sind. Zeigen Sie sich beim Liebesspiel von Ihrer warmherzigen Seite und seien Sie gefühlvoll.

Wichtig: Verstellen Sie sich nicht! Frauen merken, wenn Sie eine Rolle spielen. Seien Sie authentisch und geben Sie nicht vor, ein anderer Mann zu sein als Sie tatsächlich sind!

In unserer Bildershow haben wir Ihnen alle männlichen Eigenschaften zusammengefasst, die Frauen zum Orgasmus bringen.