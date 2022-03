Dates können aufregend und der Beginn von etwas Neuen sein - oder sie sind unangenehm und nervig. Dann schwören wir uns, dass wir nie wieder einen Mann treffen möchten und melden uns von den gängigen Dating-Portalen und Apps ab.

Dabei spielt es nicht nur eine Rolle, wie sich unser Gegenüber verhalten hat und ob wir auf einer Wellenlänge schwimmen. Ebenso legen wir Wert auf die Dinge, die er sagt. Und mit seinen Worten kann er in so einige Fettnäpfchen treten - ohne, dass er es merkt.

Wir verraten Ihnen die Sätze, die wir beim ersten Date auf keinen Fall hören möchten. Werden Sie mit diesen konfrontiert, sollten Sie lieber das Weite suchen.

Wenn er sich sehnlichst eine Beziehung wünscht

Natürlich gehen wir auf ein Date, weil wir optimistisch sind, einen Partner zu finden. Merken wir aber, dass der Andere zwanghaft nach einer Beziehung sucht, verlieren wir das Interesse. Wer beweist uns schließlich, dass es dem Mann um uns geht und nicht um eine Beziehung um jeden Preis?

Auch wenn wir nur die Übergangslösung zwischen Ex und Liebe seines Lebens sein sollen, finden wir das gar nicht gut. Überhaupt können wir uns spannendere Themen vorstellen, als die Lieblingsspeise oder den Berufsleben seiner Verflossenen.

Wir möchten nicht sein Desinteresse spüren

Manchmal passt es einfach nicht. Das ist ok und ganz normal. Trotzdem ist es ein unschönes Gefühl, wenn wir merken, dass unser Gegenüber uns nicht so toll findet - oder er sich nur die schnelle Nummer mit uns vorstellen kann. Fragt er uns nach unseren sexuellen Vorlieben statt Hobbys, werden wir hellhörig und brechen das Date an dieser Stelle ab (falls wir nicht ebenfalls auf der Suche nach ein wenig Spaß sind).

Außerdem erkennen wir Ausreden sofort: Welcher Mann würde einer großartigen Frau schließlich die Steuererklärung oder den Wäscheberg vorziehen?

In unserer Bildershow lesen Sie zehn Sätze, die Männer bei einem Date lieber nicht zu uns sagen sollten.