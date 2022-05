Jede große Liebe gipfelt irgendwann in dem Wunsch, eine kleine Familie zu gründen. Niemand weiß, ob er einmal eine gute Mutter oder ein guter Vater wird. Ihr Sternzeichen kann aber einen Hinweis darauf geben, ob Sie den manchmal schwierigen Alltag mit Kind meistern können und Ihre Kleinen zu tollen, vernünftigen und lieben Menschen erziehen, die einfach nur glücklich sind. Wir verraten, welche Sternzeichen-Paare besonders gute Eltern abgeben und wie gemacht für die gemeinsame Babyplanung sind.

Charaktereigenschaften sollten sich ergänzen

Damit sich ein Elternpaar gut in der Kindererziehung behauptet, sollten beide Charaktere zueinanderpassen und sich im Optimalfall ergänzen. Ist einer von beiden häufig stur und möchte mit dem Kopf durch die Wand, sollte sein Partner eher harmoniebedürftig, ruhig und vernünftig sein und ihn damit auf den Boden der Tatsachen zurückholen. Wer am liebsten große Abenteuer erlebt und sich dabei auch mal ein wenig chaotisch zeigt, ist gut mit einem Partner beraten, der Struktur in den Alltag bringt, keine Termine verpasst und den Haushalt im Schlaf schmeißt. Und: Selbst Egoismus kann der Kindererziehung gut tun, denn wer immer im besten Licht dastehen möchte, will auch für seine Kleinen die Hauptperson sein.

Eine harmonische Beziehung voller Liebe

Gute Eltern sind die, die auch als Paar hervorragend harmonieren. Ist die Partnerschaft geprägt von tiefer Liebe und Vertrauen, ist beiden eine emotionale Ebene und Romantik wichtig, überträgt sich das auch auf die gemeinsamen Kinder. Ein eingespieltes Team weiß schließlich, was es zu tun hat, damit der Alltag läuft. Übrigens: Nur weil Ihr Partner und Sie keine kompatiblen Sternzeichen haben, bedeutet das nicht, dass Sie wohl schlechte Eltern werden und sich lieber andere Partner suchen sollten. Sind Sie jedoch noch Single, könnte Ihnen unsere Bildershow mit zehn Sternzeichen-Paaren, die besonders gute Eltern abgeben, bei der Wahl des richtigen Partners helfen.

