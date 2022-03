Es ist Wochenende und Sie haben noch keine Pläne - höchste Zeit, welche zu schmieden! Sie könnten jetzt in Ihr Lieblingsrestaurant gehen und dort die gewohnte Pasta bestellen. Oder Sie suchen sich einen Kinofilm aus.

Viel spannender wird es aber, wenn Sie etwas unternehmen, das Sie bisher noch nie ausprobiert haben. Werden Sie kreativ und überlegen Sie, was Sie schon immer einmal zusammen tun wollten.

Wir liefern Ihnen Inspiration und verraten, welche Dinge Paare im Laufe ihrer Beziehung erlebt haben sollten.

Raus aus der Komfortzone

Es ist einfach, das zu tun, von dem Sie wissen, dass es Ihnen Freude bereitet. Trauen Sie sich und unternehmen Sie etwas Ihnen bisher völlig Fremdes. Wie wäre es etwa, wenn Sie sich gemeinsam bei einem Tanzkurs anmelden oder eine neue Sprache lernen? Zusammen etwas Neues zu entdecken, schweißt zusammen und macht im Team gleich doppelt so viel Spaß.

Bereisen Sie zusammen die Welt und stellen Sie Ihre Lieblingsorte zusammen. Nach und nach haken Sie diese dann auf Ihrer To-do-Liste ab. Oder Sie fahren einfach mal los und schauen, wohin das Auto oder Fahrrad Sie bringen.

Setzen Sie auf Romantik

Nähe spielt eine große Rolle für eine funktionierende Beziehung. Achten Sie darauf, dass immer wieder die Romantik in Ihre Partnerschaft einkehrt. Schreiben Sie sich beispielsweise Liebesbriefe, in denen Sie dem jeweils anderen Partner verraten, warum Sie ihn so lieben. Darüber hinaus können Sie einen kleinen Campingtrip einlegen und unterm Sternenhimmel schlafen. Wenn Sie nicht gerne in einem Zelt übernachten möchten, tut es natürlich auch der gemütlich eingerichtete Balkon.

Damit es auch im Bett nie langweilig wird, pimpen Sie Ihr Liebesleben auf: Gehen Sie doch einmal zusammen in einen Sexshop und kaufen Sie sich aufregende Lovetoys.

In unserer Bildershow verraten wir Ihnen, welche Dinge Paare unbedingt erleben sollten.