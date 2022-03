Manchen Frauen fliegen die Herzen der Männer nur so zu. Sie scheinen überall gut anzukommen, werden in Gespräche verwickelt und haben am Ende des Abends jede Menge neue Telefonnummern im Handy gespeichert. Doch woran liegt es, dass bestimmte Frauen wahre Verführerinnen sind?

Mit der Optik hängt das nur selten zusammen. Vielmehr sind es Dinge wie eine besondere Ausstrahlung oder eine tolle Art, die die Männerwelt fesseln. Und diese wiederum können mit dem eigenen Sternzeichen zusammenhängen. Welchen Tierkreiszeichen kaum ein Mann widerstehen kann, verraten wir Ihnen.

Einige Sternzeichen stehen für pure Leidenschaft

Ob der heiße Flirt oder eine leidenschaftliche Nacht, bei der die Funken sprühen: Einige Sternzeichen haben es einfach drauf, einen Mann zu verführen. Dazu zählt etwa der Widder, der seine Aufmerksamkeit voll und ganz dem Date in seinem Bett widmet. Die Fischdame scheint Gedanken lesen zu können und weiß genau, was ihr Gegenüber hören - und später beim Liebesspiel erleben - möchte.

Und auch der Stier weiß, wie er einen Mann um den Finger wickelt. Er lässt nicht locker, bis er den anderen von seinen Vorzügen überzeugt hat. Weitere Sternzeichen, die Glück in der Liebe und Erotik haben, sind der Skorpion und die Zwillinge.

Nochmal nachsitzen, liebe Sternzeichen

Doch nicht jedes Sternzeichen ist für das Flirten geschaffen. Es gibt Tierkreiszeichen, denen es nicht wichtig ist, möglichst viele Männer ins Bett zu bekommen. So spielt es etwa für die Jungfrau eine größere Rolle, eine Bilderbuch-Beziehung einzugehen, bei der sie vorausschauend planen kann, statt sich unordentlich in den Laken zu räkeln.

Der Steinbock möchte gar nicht mit vielen Männern ins Gespräch kommen, schließlich weiß er nie, wen er da wirklich vor sich hat. Verführung ist auch für den Krebs nicht gemacht. Er ist auf der Suche nach der Liebe seines Lebens und legt mehr Wert auf gute Gespräche als lange Nächte im Bett.

In unserer Bildershow haben wir Ihnen noch einmal zusammengefasst, welchen Sternzeichen kein Mann widerstehen kann.