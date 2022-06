Ob zärtlich und vorsichtig oder leidenschaftlich und innig: Wir alle lieben Küsse! Doch so kribbelnd das Aufeinandertreffen der Lippen auch ist, so viele Fehler können wir währenddessen machen. Und dabei spielt es keine Rolle, ob wir erst fünf oder schon 50 Männer geküsst haben.

Doch keine Sorge: Wissen wir, was unser Gegenüber so gar nicht mag, können wir problemlos an unseren Fehlern feilen – und sie im Idealfall beseitigen. Wir verraten Ihnen, was die Männerwelt beim Küssen so richtig eklig findet.

Die falsche Taktik im richtigen Moment

Küssen passiert zum großen Teil intuitiv. Wir überlegen nicht, wie wir unsere Lippen als nächstes platzieren oder wohin sich unsere Zunge auf Erkundungstour macht. Dennoch kann es sich lohnen smart zu küssen, denn: Wenden wir die falsche Technik an, möchte unser Gegenüber das Erlebte schlimmstenfalls nicht wiederholen.

So sollten wir etwa nicht zu viel Zunge einsetzen, nicht zu feucht küssen und darüber hinaus mit unseren Zähnen vorsichtig sein. Zartes Knabbern ist erlaubt, Bisse tun weh und kommen (in den meisten Fällen) gar nicht gut an. Außerdem gehört die Zunge nicht an die Wange oder das Kinn.

Vorbereitung ist das A und O der Zungenspiele

Nicht nur die Technik spielt beim Küssen eine Rolle, sondern ebenso das Drumherum. Sind die Lippen zu spröde oder sogar rissig, macht der Austausch der Zärtlichkeiten weniger Spaß.

Klar, dass auch Mundgeruch oder Essensreste, die zwischen den Zähnen hängen, absolute No-gos sind. Achten Sie auf eine gute Mundhygiene, putzen Sie Zähne und Zunge und greifen Sie zu einem Kaugummi. Den sollten Sie jedoch vor dem Knutschen beseitigen, damit er nicht im Mund des Anderen landet.

Ebenso wichtig: Gehen Sie sparsam mit Ihrem knalligen Lieblings-Lipgloss um. Der steht Ihrem Schatz sicher nicht so gut wie Ihnen. In unserer Bildershow haben wir Ihnen noch einmal alle Fehler zusammengefasst, die Sie beim Küssen machen können.