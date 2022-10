Testosteron ist das männliche Sexualhormon, das eine große Rolle im Liebesleben spielt, sich aber auch in anderen Bereichen des täglichen Lebens bemerkbar macht.

Je mehr Testosteron ein Mann besitzt, desto maskuliner wird er wahrgenommen – und dies hat wiederum eine große Anziehungskraft auf Frauen.

Verschiedene Ursachen können jedoch dazu führen, dass die Menge des Testosterons abnimmt. Sind Sie sich nicht sicher, ob Sie davon betroffen sind, sollten Sie auf einige bestimmte Signale Acht geben.

Wir verraten Ihnen, was passiert, wenn Sie unter einem Mangel an Testosteron leiden.

Im Alter nimmt das Testosteron ab

Generell gilt: Je älter ein Mann wird, desto weniger Testosteron wird in seinem Körper nachgewiesen. Doch nicht jeder muss sich Sorgen machen, dass er mit der Zeit unmännlicher wird.

Häufig sind spezielle Faktoren an einem Mangel schuld. So leiden übergewichtige Menschen deutlich häufiger an einem Testosteronmangel als Männer, die viel Sport treiben und schlank sind.

Auch bei wem Diabetes Typ 2 diagnostiziert wurde, ist vor einem Rückgang des Testosterons nicht sicher. Weiterer Risikofaktor: ein erhöhter Blutdruck.

Ein gesunder Lebensstil kann also helfen, den Testosteronspiegel auf einem hohen Level zu halten und Ihre Männlichkeit damit zu bewahren.

Ein Mangel an Testosteron bewirkt zahlreiche Symptome

Doch was passiert, wenn der Körper nicht mehr ausreichend Testosteron bildet? Zahlreiche Symptome können das Ergebnis sein, die allein oder auch vermehrt auftreten.

Auffällig ist beispielsweise, dass die Hoden im Vergleich zu früher kleiner sind. Auch wer plötzlich zunimmt oder unter Haarausfall leidet, sollte sich auf einen Testosteronmangel hin untersuchen lassen.

Da Testosteron sowohl einen Einfluss auf körperliche Vorgänge als auch auf die Psyche hat, leiden Sie unter Umständen auch an seelischen Problemen, sind unausgeglichen oder schlafen nicht mehr gut. Selbst Depressionen können auftreten.

In unserer Bildershow haben wir Ihnen die zehn häufigsten Symptome für einen Testosteronmangel zusammengestellt.