Mit unseren 24 Tipps für eine erotische Adventszeit können Sie Ihre Liebste jeden Tag dem Höhepunkt näher bringen. Besonders wirkungsvoll wird die besinnliche Adventszeit für Sie beide dann, wenn Sie mit leichten Spielereien beginnen und bis zum 24. Dezember Ihre erotischen Erlebnisse steigern. Wir haben für Sie den ultimativen erotischen Adventskalender zusammengestellt.

24 Ideen: Der erotische Adventskalender

1. Beginnen Sie am ersten Tag Ihres erotischen Abenteuers erst einmal langsam. Eine erotische Massage entspannt und macht Lust auf mehr.

2. Der zweite Tag verlangt eine Steigerung. Mit Handschellen und Bondage-Spielen sorgen Sie für einen unvergesslichen Abend. Das Wichtigste ist, dass Sie hier selbstbewusst zur Sache gehen. Ihre Partnerin wird es zu schätzen wissen.

3. Austern gelten als ein besonders starkes Aphrodisiakum . Bekochen Sie Ihre Herzensdame und genießen Sie die feurige Wirkung der Meerestiere.

4. Verzicht erhöht die sexuelle Spannung. Es klingt zwar paradox, die Wirkung ist dafür aber umso erstaunlicher. Deshalb darf heute nur geküsst werden. Langsam und gefühlvoll, so wie es Frauen besonders gerne mögen. Sie werden merken, wie das Verlangen Ihrer Partnerin gesteigert wird.

5. Die Zahl der Würfel: Nehmen Sie sich das Kamasutra und lassen Sie Ihre Partnerin würfeln. Die Zahl, die der Würfel zeigt, entscheidet über die Stellung die Sie heute gemeinsam genießen dürfen.

6. Heute ist Nikolaustag. Passend hierzu sollten Sie Ihre Süße mit leckeren Schokoladenfrüchten überraschen. Besonders heiß: Wenn die Schokolade noch flüssig ist, können Sie die Früchte vom Körper des anderen schlecken.

7. Rufen Sie Ihre Partnerin auf der Arbeit an und flüstern ihr zu, was Sie am Abend zuvor alles mit ihr angestellt haben. Ein kleiner Dirty-Talk bei der Arbeit wird sie den ganzen Tag an Sie denken lassen.

8. So finster die Nacht: Verbinden Sie Ihrer Herzensdame heute vorm Zubettgehen die Augen. Blind kann sie nun die Zärtlichkeiten mit all ihren Sinnen wahrnehmen.

9. Sex heute mal ohne Koitus. Das finden Sie langweilig? Dann lassen Sie sich überraschen! Denn ihr Erfindergeist und Einfallsreichtum wird dadurch geweckt. Sie werden es nicht bereuen!

10. Die kalte Jahreszeit bietet sich dazu an, ein warmes, duftendes Schaumbad zu nehmen. Gemeinsam können Sie in der Wanne entspannen oder nach Lust und Laune den Körper des Anderen mit Badeschaum verwöhnen.

11. Sweet Sixteen: Können Sie sich noch an Ihren ersten Knutschfleck erinnern und wie stolz Sie auf ihn waren? Höchste Zeit das zu wiederholen! Wer den besseren Knutschfleck zaubert, gewinnt!

12. Heute ist die Halbzeit erreicht. Deshalb ist auch Zeit für etwas Besonderes. Sex an einem öffentlichen Ort, wie z.B. einer Restaurant-Toilette oder dem Hinterraum einer Party bringt Ihnen heute den besonderen Kick.

13. Die Zahl der Würfel - Teil 2: Diesmal sind Sie an der Reihe. Welche Zahl auch immer die Würfel zeigen, diese Stellung des Kamasutras dürfen sie gemeinsam ausprobieren.

14. Love Game: Schreiben Sie drei Dinge auf einen Zettel, die Sie heute gerne mit Ihrer Partnerin machen wollen. Ein Zettel wird davon gezogen und Ihr Wunsch wird erfüllt.

15. Just watch me: Sich selbst verwöhnen zu können ist eine wichtige Sache, auch in einer Beziehung. Legen Sie heute nur bei sich Hand an und schauen Sie Ihrer Liebsten dabei zu, wie sie sich selbst verwöhnt.

16. Sexfantasien: Erzählen Sie sich Ihre geheimen Sexfantasien und planen Sie diese umzusetzen. Und nicht lügen – Sie werden überrascht sein, wie schmutzig die Gedanken von Frauen sein können.

17. You can leave your hat on: Legen Sie einen heißen Striptease für Ihre Süße hin. Sie werden merken, welche Wirkung der "Private Dance" auf das weibliche Geschlecht hat.

18. Let’s play: Kaufen Sie ein Sexspielzeug Ihrer Wahl und probieren Sie es mit Ihrer Partnerin aus.

19. Who runs the world? Girls! Überlassen Sie Ihrer Liebsten das Steuer. Heute darf sie alles mit Ihnen machen, was sie will!

20. Besorgen Sie Ihrer Liebsten heiße Dessous. Frauen lieben schöne Unterwäsche –besonders, wenn sie auch ihrem Schatz gefällt.

21. Buchen Sie ein Hotelzimmer und hinterlassen Sie Ihrer Liebsten nur eine Adresse und die Zimmernummer.

22. Süße Verführung: Schmelzen Sie Ihre übrig gebliebene Schokolade ein und bemalen Sie damit den Körper Ihrer Partnerin. Besonders die erogenen Zonen. Zärtlich können Sie dann Ihr Kunstwerk mit der Zunge wieder entfernen. Sie wird es lieben!

23. Rollenspiel: Machen Sie einen Treffpunkt in einer Bar aus und tun Sie so, als würden Sie sich heute das erste Mal begegnen.

24. Gönnen Sie sich Zeit zu zweit. Überraschen Sie Ihre Liebste mit einem tollen Frühstück und Ihrem gut überlegten Weihnachtsgeschenk . Nach diesen 24 Überraschungen wird Ihre Partnerin sicher genug Ideen haben, sich für den erotischen Adventskalender in Gänze zu revanchieren. Genießen Sie es!