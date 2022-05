Flirten lernen: So flirten Gewinner!

Wir Männer kennen das: Man steht in einem Café oder einer Bar und sehen eine Frau, die uns vom Hocker haut. Das Interesse unsererseits ist sofort da – nur beachtet sie uns nicht, und im besten Fall schaut sie kurz herüber und dann wieder weg.

Was also tun, um die Gunst der schönen Unbekannten zu erhalten? Natürlich ist jede Frau ein Schloss, das eines eigenen Schlüssels bedarf.

Das Gute ist, dass jeder Schlüssel erst mal die gleiche Form hat und sich nur im Detail unterscheidet. Soll heißen: die meisten Frauen finden bestimmte und gleiche Dinge an Männern interessant. Und welche Dinge das sind, verraten wir jetzt!

Der richtige Ort um das Flirten zu lernen

Ganz klar, die hübsche Blondine klingelt nicht bei Ihnen zuhause; da muss man sich schon mal nach draußen wagen – und damit beginnt es schon. Der Ort ist beim Flirten ein elementarer Faktor.

Keine Frau will mit Ihnen im Club über ein gutes Buch reden – was aber in einer Bibliothek überhaupt gar nicht abwegig wäre. Mit dem Ort wird das Thema, das Auftreten und auch der Verlauf bestimmt.

Ebenso bestimmt er aber auch die Art von Frau, die sich dort aufhält. Im Fitness-Studio wird sich eher eine aktive, sportliche, lebenslustige Dame aufhalten als bei McDonalds.

Dementsprechend wollen aber auch das Thema und die Art der Konversation wohl gewählt sein. Zurück zum Fitnessstudio: Die schlanke Brünette im engen Sport-BH ist da, um zu trainieren – und nicht, um zu diskutieren.

Somit ergibt sich, dass Sie sie nicht lange aufhalten, sondern gezielt ansprechen und sich mit ihr verabreden sollen – und zwar am besten dann, wenn sie nach dem Sport aus der Frauen-Umkleide in den Lounge-Bereich kommt. Sonst gibt es nur ein entnervtes Schnauben und einen Blick auf ihren schönen Rücken – das war es aber auch.

Selbstsicheres Auftreten erhöht die Erfolgschancen beim Flirten

Ist Ihnen mal aufgefallen, dass die wirklich guten Frauen keine Kerle haben, die schüchtern zu Boden blicken und kein Selbstvertrauen haben? Was für ein Zufall: Keiner will B-Ware, wenn es noch echte Männer gibt, die selbstsicher auftreten und mit ihrer Aura sofort sympathisch wirken.

Das können Sie auch. Eine entspannte Haltung im Stehen oder Sitzen, ein dezenter Augenkontakt (ohne zu starren!) und dann ein Lächeln, sobald auch sie die Augen auf Sie richtet und ebenfalls lächelt.

Lasse Sie sich etwas Zeit und springen Sie nicht sofort auf wie auf Kommando. Etwas Zeit verstreichen zu lassen signalisiert, dass Sie nicht verzweifelt, sondern eben selbstsicher sind. Das Ziel fixiert und mit sicherem, aufrechten Gang steuern Sie auf die Herzdame zu und machen sich bereit, sie anzusprechen.

Das Flirt-Gespräch

Sie steigen am besten mit einer Kleinigkeit, die ihnen an ihr aufgefallen ist, in das Gespräch ein. „Hey, dass deine Kette zu deinen Ohrringen passt, lässt deine Augen besonders gut zur Geltung kommen“. Ein Kompliment mit einer persönlichen Kleinigkeit kann ein toller Einstieg für ein Gespräch sein.

Nun sind Frauen selten ganz allein da unterwegs, wo man Geselligkeit groß schreibt. Ist Ihr Ziel also mit Freundinnen an einem Tisch eines Cafés, ist der erste Versuch besonders wichtig. Sie müssen die ganze Gruppe beeindrucken, um bei einer landen zu können.

Frauen checken die Partner der Freundinnen stets ab und berichten später. Wenn der eine Versuch also nach hinten losgeht, können Sie entweder etwas frech einen zweiten starten, indem sie es bestärken: „Naja ich fand halt, dass dir das mal jemand sagen sollte, der schöne Frauen schätzt“.

Oder man nimmt den Korb hin und hinterlässt mit einem selbstironischen Kommentar noch einen sympathischen Eindruck und hofft auf einen Schritt ihrerseits zu einem späteren Zeitpunkt.

Sollten Sie Erfolg haben und es kommt zu einer Unterhaltung, setzen Sie sich spätestens nach einer Minute dazu und drehen sich zu ihr. Das signalisiert Interesse, doch lässt genug Raum.

Aufmerksam, witzig und stets selbstsicher punkten Sie auf jeden Fall bei der Dame. Wichtig ist allerdings, dass Sie sich auf jeden Fall auf ein anschließendes Date mit ihr allein verabreden.