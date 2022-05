Wer eine Beziehung führt, schläft in einem gemeinsamen Schlafzimmer. So denken zumindest die meisten Paare. Für sie ist es selbstverständlich, dass sie – mit dem Einzug in die neue Wohnung – auch das Bett teilen.

Daneben gibt es aber auch immer mehr Paare, die sich gezielt für getrennte Betten entscheiden, da sie sich im eigenen Bett einfach wohler fühlen oder neben dem Partner nicht gut schlafen können.

Ist es wirklich so wichtig, dass Verliebte in einem gemeinsamen Doppelbett übernachten? Wir sind der Frage auf den Grund gegangen und nennen Vor- und Nachteile getrennter Schlafzimmer.

Wer getrennt schläft, hat Zeit für sich

Paare, die auf getrennte Schlafzimmer setzen, entscheiden sich für diese Variante des Zusammenlebens, weil sie Zeit für sich brauchen. Meist wacht einer der beiden nachts immer wieder auf, weil der Partner lauthals schnarcht oder sich unruhig hin- und her wälzt.

Dann schläft er besser, wenn er sein eigenes Zimmer hat. Zudem kann er abends noch im Bett sitzen, lesen oder die Lieblingsserien schauen, während sich der andere schon längst im Land der Träume befindet.

Und: Das persönliche Schlafzimmer dient als Rückzugsort, in dem Sie tun und lassen können, was Sie möchten – zum Beispiel die Wände in Knallgrün streichen.

Die Intimität kann leiden

Gegner der getrennten Betten befürchten, dass die Intimität zwischen beiden Partnern abnimmt. Schließlich schlafen Sie nicht aneinander gekuschelt ein oder blicken morgens in die verschlafenen Augen Ihres Schatzes.

Und während Sie schon tagsüber einander kaum zu Gesicht bekommen, gehört Ihnen auch die Nacht nicht. So sehen Sie sich zwar am Feierabend und den Wochenenden, haben aber ansonsten kaum etwas miteinander zu tun.

Auch ein weiteres Vorurteil hält sich hartnäckig: Schlafen Sie nicht nebeneinander, wird der Sex weniger, da sich dieser nicht mehr spontan in der Nacht oder am Morgen ergeben kann. Damit Sie entscheiden können, ob Sie ein gemeinsames Bett benötigen oder nicht, verraten wir Ihnen in unserer Bildershow die Vor- und Nachteile der getrennten Schlafzimmer.