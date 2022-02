Die Liebe geht manchmal ihre eigenen Wege und ab und zu führt sie Frauen zu einem fiesen Bad Boy. Dieser behandelt seine Partnerin nicht so, wie sie es sich vorstellt oder schenkt ihr schlichtweg keine Aufmerksamkeit.

Während die bösen Jungs aber noch halbwegs harmlos sind, gibt es andere Männer, die sogar kriminell werden. Und darin liegt dann die Faszination für Frauen, die unter Hybristophilie leiden.

Wir verraten Ihnen hier, was hinter dieser Neigung steckt, was die Gründe dafür sein können und was Sie tun können, wenn Sie merken, dass auch Sie auf Verbrecher stehen.

Frauen empfinden kriminelle Männer als anziehend

Hybristophilie bedeutet, dass eine Frau auf einen Mann steht, der bereits eines oder mehrere Verbrechen begangen hat. Sie fühlt sich von dem Kriminellen sexuell erregt und steht auf die Gefahr, die von ihm ausgeht.

Dabei geht es aber nicht nur um den kleinen Diebstahl im Supermarkt: Die Männer, die an der Seite der Frauen stehen, haben häufig sogar gemordet. Während das pure Schwärmen für einen Verbrecher als passive Hybristophilie bezeichnet wird, gibt es auch die aktive Variante: Dann wird die Frau selbst kriminell und macht mit ihrem Partner gemeinsame Sache.

Einsamkeit und zu wenig Selbstbewusstsein können schuld an Hybristophilie sein

Warum eine Frau eine Hybristophilie entwickelt, konnte bisher noch nicht ausreichend geklärt werden. Experten vermuten jedoch, dass sie ein geringes Selbstbewusstsein hat und sich schon länger einsam fühlt.

Darüber hinaus empfinden es einige Frauen als interessant einen Mann zu daten, der sich von der braven Masse abhebt. Sie wollen herausfinden, ob er durchweg böse ist und den wahren Menschen hinter der Maske kennenlernen. Und dann hoffen sie, dass sie ihn verändern können.

Bemerken Sie, dass Sie auf Verbrecher stehen, sollten Sie einen Psychologen aufsuchen und die Ursachen für Ihre Hybristophilie klären. Sie möchten noch mehr über die Neigung erfahren? Alle Facts zu Hybristophilie haben wir Ihnen in unserer Bildershow zusammengefasst.