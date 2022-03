Welches Sternzeichen passt am Besten zu Ihnen? Sensibel, leidenschaftlich, dominant: Finden Sie anhand seines Sternzeichens heraus, wie er Sie liebt!

Dass die Sterne einen großen Einfluss auf alle Lebensbereiche haben ist kein Geheimnis. Ob im Alltag oder im Beruf – jedes Sternzeichen tickt anders. Aber besonders auf das Liebesleben und unsere Gefühle wirken die Sterne mit immenser Kraft ein.

Doch wie reagieren die Sternzeichen-Männer in Sachen Liebe? Sind Skorpione wirklich so triebgesteuert und Steinböcke eher kühl und verhalten? Der Stier-Mann geht in Sachen Sex zum Beispiel gerne erprobte Wege und hat nicht das Bedürfnis etwas ganz Neues auszuprobieren. Der Liebesakt ist von seiner Seite aus immer bis zu einem gewissen Grad vorbereitet und geplant.

So lieben die Sternzeichen-Männer

Beispielsweise der Löwe-Mann schnappt sich im wahrsten Sinne des Wortes seine Beute und hat ungezügelten Appetit auf Sex - er genießt es, wenn eine Frau sich ihm anpasst und verzückt in seine Arme sinkt.

Der Wassermann als Liebhaber dagegen ist der perfekte Gentleman. Ihn interessiert nicht nur der weiblichen Körper einer Frau, sondern auch Geist und Seele seiner Partnerin.

Der Schütze mag es gern sportlich. So erachtet er auch sein Liebesleben ein wenig als einen sportlichen Wettbewerb. Auch wenn er liebt, Sex zu haben, findet aber noch spannender, seine "Beute" vorher zu jagen.

Der Widder-Liebhaber hat einen starken Sexualtrieb, den er gerne uneingeschränkt auslebt. Beim Liebesspiel neigt er dazu, sämtliche Tabus zu brechen.

Welches Sternzeichen passt im Bett?

Ganz gleich, ob es sich um ein Abenteuer, Date oder langjährige Partnerschaft handelt: In unserer Bildershow klären wir Sie über die Gepflogenheiten der Sternzeichen in Liebesangelegenheiten auf. So können Sie herausfinden, wie gut Sie und Ihr Partner wirklich zusammenpassen oder ob der Kollege, den Sie schon seit Wochen anhimmeln überhaupt im Bett zu Ihnen passen würde.