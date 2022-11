Wir verraten Ihnen die 7 größten Stimmungskiller und wie Sie sie vermeiden.

Diese Dinge törnen Frauen im Bett ab

1. Er hat dirty falsch verstanden

Wer mit Zwiebelfahne oder Imbissbudenduft im Haar zu ihr in die Kiste steigen will, kommt nicht weit. Es gibt für Frauen keinen größeren Abtörner als Mief. Natürlicher Schweißgeruch beim Sex ist kein Problem und sogar für die meisten Frauen ein Antörner. Steigt er aber schon verschwitzt ins Bett, ist bei ihr der Ofen aus.



2. Er will nur unten ohne

Die Aussicht auf eine fiese Geschlechtskrankheit löst wohl bei keiner Frau spontane Lustgefühle aus. Im Gegenteil: Die meisten Damen verstehen keinen Spaß, wenn er annimmt, dass das Thema Verhütung damit erledigt sei, dass sie die Pille nimmt. Noch schlimmer: Er will Überzeugungsarbeit leisten. Gehen Sie auf Nummer Sicher!



3. Er imitiert einen Porno

Die Kerze, der Schwaneritt, der Schlangenbändiger. Auf dem Weg zum Orgasmus verbiegt er sich, was das Zeug hält. Die Turnübungen sind gut gemeint, doch Frauen merken gleich, wenn er versucht eine pornoreife Performance abzuliefern. Bei den gezwungenen Stellungswechseln bleibt ihre Lust nämlich auf der Strecke.



4. Er quetscht und dreht

Die Brüste und der Po werden geknetet und gequetscht was das Zeug hält, an den Brustwarzen wird gesaugt und gedreht – Aua! Natürlich lieben Frauen es, auch mal herzhaft angefasst zu werden. Doch so lange keine Absprachen getroffen sind, sollte man(n) behutsam mit ihren zartesten Körperteilen umgehen.



5. Er zeigt stets und stur wo es langgeht

Wenn er ihren Kopf mit Nachdruck zu seinem besten Stück dirigiert, gleicht das für sie eher einer echt fiesen Fantasie. Klar, es ist toll, wenn beide Partner zeigen, was gefällt, doch Frauen möchten selbst bestimmen, wann der Blowjob an der Reihe ist.



6. Er kommentiert wie ein Sportkommentator

"Ja, wir rammeln wie die Häschen!" Hier hat es wohl jemand zu gut mit dem Dirty Talk gemeint. Klar, einen stummen Fisch wünscht sich auch keine Frau im Bett, doch Macho-Kommentare töten ihre Stimmung im Bruchteil einer Sekunde.



7. Er zieht sein Ding durch

Er stößt und stöhnt und stößt und stöhnt – und merkt dabei nicht, wie sie das ganze eigentlich findet. Die Krönung des Ganzen: Die Ego-Nummer artet zu einer One-Man-Show aus, bei der nur er auf seine Kosten kommt. Das ist mehr als unbefriedigend. So ein Mann kommt garantiert nicht wieder in ihr Bett.