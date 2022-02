Wir alle suchen nach Liebe und einer Beziehung zu einem Mann, der uns wertschätzt und auf Augenhöhe behandelt. Manche von uns treffen jedoch im Laufe ihres Lebens auf einen Partner, der es nicht gut mit ihnen meint. Er versucht Sie so hinzubiegen, wie es ihm am besten gefällt und er genießt es, Sie unter Druck zu setzen.

Toxische Beziehung nennen Experten und Expertinnen dieses Phänomen. Doch es ist nicht immer einfach zu erkennen, wann uns ein Partner nicht gut tut und wann es sich bei einem Streit lediglich um eine ganz normale Auseinandersetzung handelt, die uns in jeder Beziehung begegnet. Wir erklären, woran Sie erkennen, dass Sie mit einem toxischen Partner zusammen sind.

Wenn Ihr Partner ein anderes Gesicht zeigt

Am Anfang Ihrer Beziehung war Ihr Partner ein aufmerksamer und liebevoller Mann. Mittlerweile erkennen Sie ihn kaum wieder. Wo früher Mitgefühl und Toleranz herrschten, bleibt heute nur noch Kritik - und diese ist in vielen Fällen sogar unberechtigt. Dieses Verhalten ist typisch für einen toxischen Partner, denn er möchte seine Partnerin zunächst an sich binden, um sie dann klein zu halten.

Während es Männer gibt, die ihre Freundin oder Frau mit physischer Gewalt leiden lassen, gibt es also ebenso Männer, die psychische Gewalt anwenden.

Denken Sie über eine Trennung nach

Das Problem, das viele Frauen haben, die sich in einer toxischen Beziehung befinden: Sie lieben ihren Partner und können sich nicht vorstellen, dass er sie manipulieren möchte. Sie glauben, dass er gerade Stress bei der Arbeit hat oder ihm etwas anderes zusetzt.

Natürlich kann es immer sein, dass sich schwierige Lebensphasen negativ auf eine Beziehung auswirken. Merken Sie jedoch, dass Ihr Partner es dauerhaft nicht gut mit Ihnen meint und Sie unter der Partnerschaft leiden, sollten Sie die Notbremse ziehen.

In unserer Bildershow erfahren Sie, welche Techniken ein toxischer Partner nutzt, um Sie zu manipulieren.