Es ist aufregend: Wir haben vor kurzem diesen absolut attraktiven Kerl kennengelernt, waren essen und im Kino und haben natürlich schon ausgiebig geknutscht.

Nun sind wir das erste Mal bei ihm und es geht zur Sache. Bevor wir uns aber ausziehen, haben wir so einige Gedanken im Kopf. Werde ich ihm auch nackt gefallen? Findet er meinen Bauch zu dick, meine Schenkel zu schlaff und meine Brüste zu klein?

Doch unsere Angst ist völlig unbegründet, schließlich scheinen wir ihm zu gefallen, denn sonst wären wir ja nicht gemeinsam an dieser Stelle angekommen. Trotzdem wird uns unser neuer Schatz aber ganz genau anschauen. Wohin seine Blicke dabei als erstes wandern verraten wir Ihnen.

Die Brüste sind die Highlights für jeden Mann

Fragt man Männer, sind sich die meisten von ihnen schnell einig: Als erstes wandert ihr Blick zu unseren Brüsten. Klar: Die sind ja auch nicht wirklich zu übersehen und sind wie gemacht dafür gestreichelt, massiert und geküsst zu werden.

Sie sind der Mittelpunkt des Vorspiels und machen Lust auf die weitere Erkundungstour. Und die führt die Männer nach und nach abwärts. Dann kommen Bauch und Hüften an die Reihe, bevor der Blick wieder nach oben schweift – nämlich in unser Gesicht. Was wir nicht gedacht hätten: Der Intimbereich weckt erst einmal nur wenig Interesse.

Es ist ganz egal, ob wir perfekt sind oder nicht

Um eines klarzustellen: Unsere Sexpartner schauen sich uns nicht so genau an, weil sie unseren Körper beurteilen oder uns gar Tipps fürs Abnehmen und Trainieren geben wollen.

Vielmehr sind sie einfach fasziniert von diesem schönen Wesen, was da vor ihnen liegt und was sie berühren und verwöhnen dürfen. Also machen Sie sich keine Gedanken, wenn Sie keine perfekten Modelmaße haben oder Ihr Po ein wenig zu flach ist.

Seien Sie selbstbewusst und freuen Sie sich, dass Ihr Liebster Sie so bewundert. In unserer Bildershow verraten wir Ihnen, die Körperteile, auf die Männer als erstes schauen.