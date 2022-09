Heikles Thema Haare

Geht es um das Thema Körperbehaarung bei Frauen, herrscht eine große Einigkeit: Glatt sollte die Haut sein und nur ein paar Stoppeln sind erlaubt. Und auch wenn sich immer mehr Frauen trauen, die Haare an Beinen oder Achseln sprießen zu lassen, hinterlässt dies bei Männern mindestens einen verwunderten Blick.

Doch auch die Männerwelt trägt ihr Haar nicht einfach so, wie es die Natur vorgesehen hat. Während einige Körperpartien gestutzt werden, bleiben andere komplett glatt. Doch was gefällt eigentlich den Frauen? Wir haben uns das haarige Thema einmal genauer angesehen und verraten, wo die Körperbehaarung sprießen darf – und wo nicht.

Hier darf es wachsen

Einige behaarte Körperstellen gelten als besonders männlich und deswegen dürfen sie auch bleiben, wie sie sind. Dazu zählen etwa die Unterarme oder die Beine. Sind diese glatt rasiert, fragen wir uns schließlich nur, ob unser Partner jeden Moment an einem Radrennen teilnimmt.

Immer wieder Diskussionen gibt es um die Brustbehaarung. War lange Zeit die komplett enthaare Brust im Trend, stehen Frauen heute wieder auf die maskuline Variante mit viel Haar. Aber: Dieses sollte gestutzt sein. Auch bei den Achseln und der Gesichtsbehaarung greifen Männer gerne zum Trimmer – und wir Frauen mögen das.

Glatte, makellose Haut

Wir sind ja ziemlich tolerant, dennoch gibt es bestimmte Körperpartien, an denen wir lieber keine Haare sehen möchten. Sprießt es am Rücken und auf den Schultern, finden wir das nur so mittelmäßig gut. Und wenn ein Mann nur noch ein paar Haare auf dem Kopf hat, möchten wir lieber eine Glatze sehen – eben ganz oder gar nicht.

Beim Intimbereich hingegen sind wir flexibel: Wir haben kein Problem damit, wenn wir hier ein paar Härchen sehen, so lange alles schön gepflegt ist. In unserer Bildergalerie haben wir Ihnen noch einmal zusammengefasst, welche Körperbehaarung wir gut finden und wo wir es lieber glatt mögen.