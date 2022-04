Ganz gleich, ob in einer langen Beziehung, beim Ausgehen mit den Freundinnen oder auch beim Chatten in unserer liebsten Dating-App: Immer wieder sehen wir uns mit Männern konfrontiert, die uns Fragen stellen. Klar freuen wir uns, wenn sich die Männerwelt für uns interessiert und uns noch besser kennenlernen will.

Manchmal sind aber auch Fragen dabei, über die wir nur den Kopf schütteln können – etwa, weil wir sie schon so oft gehört haben oder sie einfach nicht durchdacht sind. Auch wenn es keine falschen Fragen gibt: Einige Männerfragen nerven uns – und auf diese möchten wir die richtigen Antworten geben.

Männerfragen in der Beziehung

Wir dachten ja eigentlich, dass unser Schatz uns ausgezeichnet kennt. Dann überrascht er uns aber doch wieder mit einer – Entschuldigung – blöden Frage. Unser (negativer) Favorit dabei ist eindeutig die Frage nach unseren Tagen. Gefällt ihm unser Verhalten nicht oder ist er mit einer Reaktion von uns nicht einverstanden, schiebt er dies direkt auf unseren Zyklus.

Außerdem müssen wir uns rechtfertigen, weil wir ein paar Minuten länger im Bad brauchen als er oder unsere beste Freundin gerne und oft einladen. Auch die Frage nach seinen Fähigkeiten als Liebhaber hören wir regelmäßig.

Das fragen Männer, die wir gerade kennenlernen

Vor allem beim Dating fallen uns immer wieder Männerfragen auf, bei denen wir uns an den Kopf fassen. Warum werden wir etwa so plump gefragt, ob wir vom Himmel gefallen sind? Und auch wenn wir Sex lieben, wünschen wir uns doch zumindest, dass wir nach unserem Namen gefragt werden bevor es zur Sache geht.

Darüber hinaus gibt es einige Männer, die mit Körben nicht umgehen können. Und dann fragen sie uns, ob wir uns nicht doch mit ihnen treffen und uns unsere Entscheidung noch einmal überlegen wollen. Dann ist Zeit für eine selbstbewusste Antwort.

Wie Sie auf nervige Männerfragen reagieren, verraten wir Ihnen in unserer Bildershow.