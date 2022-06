Dass Frauen bei Männern (auch) auf das Geld schauen, ist nichts Neues. Die einen machen es, um die für sie wichtige Frage zu klären, ob der Mann in der Lage ist eine Familie zu ernähren. Außerdem ist ein wohlhabender Mann ein Hinweis darauf, dass er erfolgreich ist – und erfolgreiche Männer sind bei Frauen besonders gefragt.

Sie wissen, was sie wollen und sind bereit dafür zu kämpfen – das wirkt auf Frauen nicht nur verdammt sexy, sondern lässt auch erahnen, dass der Mann auch die Beziehung nicht einfach so hinschmeißen wird.

Vorsicht vor diesem Frauen-Typ

Für andere Frauen ist der Charakter oder gar das Aussehen des Mannes hingegen unwichtig, für sie geht es allein ums Geld. So genannte „Gold Digger“ (übersetzt: Goldgräberin) nutzen ihr gutes Aussehen, um Männer mit einer besonders dicken Brieftasche an sich zu binden.

Sie heucheln ihnen Liebe und Zuneigung vor, um das Portemonnaie mehr und mehr zu lockern, möglichst auf Dauer. Klar gibt es auch Ausnahmen – und genau die gilt es zu erkennen. Beim Flirten , Kennenlernen und in der Beziehung .

So erkennen Sie, ob sie nur Ihr Geld will

Flirten: Klar protzen Sie gerne mit dem was Sie haben. Der erste Eindruck soll schließlich sitzen. Umso schwerer wird es jedoch sein, zu erkennen, ob die Frau gerade Ihrem Charme oder Ihrer Rolex nicht widerstehen kann. Wer auf den Prunk-Faktor beim Anbaggern nicht verzichten kann, muss die Sache in der nächsten Runde klären:

Kennenlernen: Es sind keine zwei Sätze gefallen, da fragt sie schon, welches Auto Sie fahren. An sich keine schlimme Sache, vielleicht ist sie ja ein Autofan. Aber es geht vielmehr darum, wie zahlreich und zugespitzt Fragen zu Ihrer finanziellen Situation aufkommen.

Eine Frau, die wirklich an Ihnen interessiert ist, klopft ein breites Themenspektrum ab, das in erster Linie Ihren Charakter erkennbar machen soll, nicht die Größe Ihrer Brieftasche . Enttarnungs-Tipp: Fragen Sie, was sie beruflich macht. Passt das so gar nicht mit dem Luxus zusammen, den sie am Leib trägt, ist das sehr verdächtig.

Beziehung: Verdienen Sie besser als Ihre Herzdame , ist es nicht unüblich, dass Sie hier und da öfter die Rechnung übernehmen oder gar generell.

Es sollte jedoch niemals als Gegeben von Ihrer Partnerin angesehen werden. Sie sind sich nicht sicher? Achten Sie darauf, wie sie reagiert, wenn sie mal überraschend zahlen soll.

Gold Digger neigen außerdem dazu, ihre Zuneigung und das Interesse Ihnen gegenüber von Geschenken abhängig zu machen.