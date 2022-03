Am Anfang hat Ihr neuer Kollege sympathisch und offen gewirkt. Schon am ersten Tag haben Sie ihn gefragt, ob er nicht Lust hat, am Abend etwas mit Ihnen zu trinken. Schließlich musste der neue Job gefeiert werden. Mit der Zeit haben Sie sich mit ihm angefreundet.

Doch dann kam irgendwann der Wendepunkt: Ihnen sind immer mehr Eigenschaften an ihm aufgefallen, mit denen Sie nicht klarkommen. Der angebliche Freund hat Sie enttäuscht und Sie sich von ihm distanziert.

Damit es nicht erst so weit kommt, verraten wir Ihnen, wie Sie schwierige Menschen auf den ersten Blick erkennen.

Einige Eigenschaften schließen auf eine komplizierte Persönlichkeit

Lernen Sie einen neuen Menschen kennen, wissen Sie natürlich nicht, wie er tickt. Jedoch gibt es bereits am Anfang einige Hinweise, die auf einen schwierigen Charakter deuten. Am besten entdecken Sie diese im Alltag. Achten Sie darauf, wie er mit Freunden und Kollegen umgeht. Ist er empathisch, geht auf Andere ein und hilft Ihnen? Oder denkt er nur an sich, stellt sich in den Mittelpunkt und lässt seine Mitmenschen zurück?

Es gibt Persönlichkeiten, die stets darauf bedacht sind, gut dazustehen. Damit das gelingt, versuchen sie Andere kleinzumachen oder lästern minutenlang. Sie sind der Meinung, dass sie alles besser wissen und um an ihr Ziel zu kommen, lügen sie auch schon einmal. Halten Sie sich lieber von diesen Menschen fern und spielen Sie ihre Spielchen nicht mit.

Auch ruhige Menschen können schwierig sein

Sie glauben, dass ein komplizierter Mensch laut ist und viel redet? Auch zurückhaltende Personen können manchmal eine Herausforderung sein. Dann fällt es Ihnen beispielsweise schwer, hinter ihre Fassade zu blicken und herauszufinden, was sie wirklich denken.

Gleichzeitig möchten sie sich immer anpassen, trauen sich nicht, ihre Meinung zu sagen und verlieren dadurch an Persönlichkeit. Sie verstellen sich, um jemand zu sein, der sie in Wirklichkeit nicht sind. So können Sie sich nie sicher sein, um Sie die Person tatsächlich kennen oder sie sich noch als – negative – Überraschung entpuppt.

In unserer Bildershow haben wir für Sie zusammengefasst, woran Sie schwierige Menschen sofort erkennen.