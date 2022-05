Langzeit-Beziehungen sind heutzutage nicht mehr selbstverständlich. Das Bild von Oma und Opa, die seit ihrer Jugend ein glückliches Paar sind und nun ihre goldene Hochzeit feiern, erscheint wie ein Märchen – doch wie heißt es so schön? "Wo bleibt denn der Prinz auf seinem scheiß Gaul!?".



Ein kleiner Ausflug in die Realität: Im Durchschnitt geht jeder Deutsche im Laufe seines Liebeslebens 5,3 Partnerschaften ein – flüchtige Bekanntschaften und Affären nicht mitgezählt. Böse Zungen würden sagen: Vor den Traualtar traut sich nur noch, wer bereits das Geld für die Scheidung zusammen hat.



Wir sagen: halb so wild! Auch wenn das Ende einer Beziehung selten einvernehmlich und in Freundschaft verläuft, ist es dennoch für beide Seiten ein wichtiger Schritt – denn bekanntlich merkt man oft erst, was man am Anderen hatte, wenn er oder sie nicht mehr da ist. Genau an diesem Punkt beginnt Step 1 der Mission Liebes-Comeback!



Ehrlichkeit währt am längsten

Sie haben inzwischen längst gemerkt, was Ihnen im Leben fehlt: ihr Ex-Partner. Doch bevor Sie sich voller Elan in die Schlacht der Zurückeroberung stürzen, sollten Sie sich noch einmal einige Minuten Zeit nehmen, vielleicht bei einem Glas Wein, und für sich die positiven und negativen Seiten Ihrer alten Beziehung auflisten.



Gewichten Sie anschließend jeden einzelnen Punkt für sich und machen sich klar, wo sie bereit sind, in Zukunft Kompromisse einzugehen und was sich in jedem Fall ändern muss. Wie bewerten Sie Ihre Chancen? Wenn Sie sich ein realistisches Bild von ihrem Liebesverhältnis zueinander gemacht haben und die rosarote Fahne hissen, kann’s losgehen!



Der erste Annäherungsversuch

Eine Trennung ist ein Risiko – aber eben auch die beste Voraussetzung, um das vertraute Kribbeln neu zu entfachen. Wenn Sie Ihre/n Ex dazu bringen wollen, sich neu in Sie zu verlieben, werden Sie kreativ! Nach einem Cut ist die emotionale Nähe zwischen Ihnen auf ein Minimum geschrumpft – und das ist erst mal keineswegs schlecht! Wagen Sie erste Annäherungsversuche und verabreden Sie sich (telefonisch!) auf einen Spaziergang oder Café-Besuch.



In einem ersten "versöhnlichen" Gespräch sollten Sie nicht zu sehr in die Tiefe gehen, sondern mit Charme und gesundem Selbstvertrauen einen lockeren Umgang erzeugen. Halten Sie Ihre leidenschaftlichen Gefühle so gut es geht zurück, und bitten Sie stattdessen um ein zweites Date – ja, Sie lesen richtig: alles auf Anfang!



Initiative ergreifen

Ist das zweite Treffen "safe", haben Sie den/die Ex so gut wie am Haken. Jetzt gilt es, große Erwartungen nicht nur zu erfüllen, sondern zu übertreffen. Bei Ihrer gemeinsamen Unternehmung müssen Sie nur 3 einfache Regeln befolgen: Machen Sie etwas völlig Neues, was Sie beide ganz sicher noch nicht ausprobiert haben – Action erwünscht!



Und tun Sie es auf jeden Fall gemeinsam, sprich: Beim Bungee Jumping etwa springen beide! Und damit der Funke überspringt, achten Sie darauf, dass es aufregend und spaßig ist. Wer es nicht ganz so abenteuerlich mag, der kann den gleichen Liebes-Effekt auch bei einem Dinner im Dunkeln erzeugen. Kommt der Eroberungsversuch gut bei Ihrer/m Auserwählten an, dann wird er/sie sich unter Garantie um das dritte Date bemühen.



Deshalb: Lassen Sie ein paar Tage vergehen und warten Sie, auch wenn es schwer fällt. Veränderungen brauchen schließlich Zeit – und die müssen Sie sich gemeinsam geben und nehmen, wenn Sie eine zweite Chance auf Wolke 7 haben wollen. In diesem Sinne: aus alt mach’ wunderbar neu!