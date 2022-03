Schön ist so eine Trennung selten. Schon gar nicht, wenn die nicht auf Gegenseitigkeit beruht. Was dann meist folgt, sind Tränen, Trinkabende mit Freunden und Trennungsschmerz.

Doch nicht bei allen. Einige fassen sich das gebrochene Herz und kämpfen für ihre alte Liebe. Doch kann das gelingen? Oder ist die Mission "Ex zurück" impossible? Nicht, wenn Sie die folgenden Regeln befolgen.

Vor der Schlacht

Erste und wichtigste Regel, wenn's frisch passiert ist: absolutes Kontaktverbot! Keine Mails, kein WhatsApp, keine unangekündigten Hausbesuche und erst recht keine sehnsüchtigen Anrufe, wenn Sie nachts halb drei betrunken aus der Bar stolpern.

Zeigen Sie Ihrem Ex-Partner, dass Sie die Entscheidung respektieren – und damit ihn oder sie! Weil: Vollheulen, -schimpfen oder versichern, wie sehr man an der Beziehung hängt, macht unsexy. Und lässt dem anderen keine Zeit für Gedanken, keine Zeit, herauszufinden, ob da auch ein Gefühl des Vermissens ist auf der anderen Seite.

Listen schreiben

Zweite Regel: Fragen Sie sich selbst, ob Sie die Beziehung wirklich noch wollen. Manchmal ist es nur das Vertraute, was fehlt, die Gewohnheit oder die Angst vor dem Alleinsein – nicht die Person an sich.

Nehmen Sie sich minimum einen Abend Zeit, schreiben Sie eine Liste mit all den Punkten, die Sie an der Beziehung und dem Partner genervt haben – aber auch, was Bauchkribbeln bescherte. Wo sind Sie bereit, Kompromisse einzugehen, wo nicht?

Freunde & Flirten

Dritte Regel (ja, die Kontaktsperre gilt immer noch!): Ablenkung! Lernen Sie Kickboxen (gut für die Aggressionen), powern Sie sich beim Laufen aus oder finden Sie Ihre innere Mitte beim Yoga.

Sport macht glücklich und hilft, den Einbußen des nagenden Selbstbewusstseins zu begegnen. Alternativ: Lassen Sie alte und neue Hobbies aufleben, buchen Sie einen Kurztrip nach Mallorca, treffen Sie alte, zuletzt vernachlässigte Freunde. Die schleifen Sie gerne mit zur nächstbesten Party, bei der Sie ungezwungen flirten und sich umwerben lassen können.

So sammeln Sie Ausstrahlung und Selbstvertrauen für das Wiedersehen mit dem oder der Ex. Doch Vorsicht! Versuchen Sie nicht, den Ex-Partner dann mit neuen Flirtobjekten eifersüchtig zu machen, das weckt vielleicht kurzfristig den Rückeroberungs- und Verteidigungstrieb, ändert aber nichts an den Beziehungsproblemen.

Außerdem: Haben Sie noch einen gemeinsamen Freundeskreis, versuchen Sie nicht, gemeinsame Freunde auf Ihre Seite zu ziehen. Das übt nur Druck aus und vergrößert die Distanz zum Ex.

Das erste Treffen danach...

... kann schon nach ein paar Tagen, aber auch erst nach Wochen erfolgen. Erheischen Sie dabei kein Mitleid, bringen Sie keine logischen Argumente, keine Vorwürfe, keine Diskussionen in das Gespräch – das verstärkt nur die Erinnerung daran, warum die Beziehung in die Brüche gegangen ist.

Sprechen Sie lieber über positive Dinge in ihrer alten Beziehung, erzählen Sie Anekdoten über Ihr Kennenlernen – oder wie Sie heute Chinesisch an der Volkshochschule lernen oder die ersten zehn Kilometer beim Joggen geschafft haben, ohne danach zu kollabieren.

Aber: Verbiegen Sie sich nicht, denn so haben er oder sie Sie kennen und lieben gelernt. Und dann der große Moment : Fragen nach einem zweiten Date. Stimmt der oder die Ex zu, haben Sie ihn/sie fast sicher wieder am Haken!

Nicht geklappt? In unserer Bildershow erfahren Sie, wie Sie sich ohne Partner glücklich machen!>>