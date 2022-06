Der Penis ist im erigierten Zustand durchschnittlich 13,12 Zentimeter groß und misst 11,66 Zentimeter im Umfang . Das fand zumindest das Londoner King’s College in einer umfassenden Studie mit über 15500 Teilnehmern heraus.

So lang ist der ideale Penis

Mit den Traummaßen von Mann und Frau haben diese Maße jedoch wenig zu tun. Eine Umfrage einer britischen Online-Arztpraxis bei insgesamt über 2100 Männern und Frauen aus den USA und mehreren europäischen Ländern hat ergeben, dass die optimale Penislänge meist über dem Durchschnitt des jeweiligen Landes liegt. So liegt das Idealmaß bei den deutschen Umfrageteilnehmern zum Beispiel bei 16,5 Zentimetern, während das reale Durchschnittsmaß bei nur 14,8 Zentimetern liegt.

Überschätzung ist die Regel

Die Italiener empfinden 17,2 Zentimeter als Optimum , das starke Geschlecht kommt im Durchschnitt jedoch nur auf 15,3 Zentimeter. Spanier wünschen sich 16,6 Zentimeter Penislänge , kommen in Wahrheit jedoch durchschnittlich nur auf 14,3 Zentimeter.

Die Franzosen sind da schon weitaus realistischer: Als ideal empfinden sie 14,9 Zentimeter, tatsächlich bringen es die Männer auf 13,6 Zentimeter im Durchschnitt – das sind nur 1,3 Zentimeter Differenz.

Am weitesten entfernt sind die Amerikaner: Für sie ist ein 17 Zentimeter langer Penis perfekt, zwischen Wunschvorstellung und Realität liegen jedoch satte 2,7 Zentimeter – gerademal 14,3 Zentimeter sind es in Wirklichkeit.

So wichtig ist die Länge für Frauen

In der Umfrage gaben 67 Prozent der Teilnehmerinnen an, dass die Penisgröße „ein wenig wichtig“ ist. Für nur 11 Prozent der Frauen ist sie „sehr wichtig“. Auf der Gegenseite sind über die Hälfte aller Männer unzufrieden mit ihrem Penis, so das Ergebnis der Studie am King’s College. Meist finden sie ihr bestes Stück zu klein. Dabei ist das in vielen Fällen pure Einbildung . Das ergab zumindest eine kanadische Studie über die Selbsteinschätzung männlicher Größenverhältnisse. Untersuchungen ergaben, dass die Probanden völlig ausreichend bestückt waren.

So messen Sie Ihren Penis richtig aus

Das Glied muss im erigierten Zustand sein, da es zwei unterschiedliche Penisarten gibt. Setzen Sie ein Lineal oder Maßband ohne Druck am Penis-Schaft am Bauch an. Gemessen wird bis zur Eichelspitze. Den Umfang ermitteln Sie am besten mit einem Maßband . Setzen Sie es an der dicksten Stelle des Penis an. Im Zweifelsfall an verschiedenen Stellen messen, damit Sie auch wirklich die dickste Stelle finden.