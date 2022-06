"Ich kann nicht mehr ohne dich", "Wann sehen wir uns wieder?", "I miss you...". Solche und teils noch schlimmere Nachrichten plagen Tage nach einem Date viele Männer. Der Glanz der damals so interessanten, hübschen Brünetten ist plötzlich verflogen – sie leider nicht. Sie will sogar noch mehr.

Zeit zu handeln, aber richtig! Wer sich partout nicht auf sein Date einlassen will, sollte das klar signalisieren. Ob nun ganz ehrlich oder etwas gespielt – das Ziel ist: Sie muss weg – fair, aber konsequent. Und zwar noch heute!

Entweder – oder!

Bei einer solchen Situation geht es manchmal zu wie im wilden Westen. Entweder die sanfte Tour oder die harte Tour.

Das Ziel vor Augen, doch der Weg gabelt sich. Wie bringt Mann es ihr bei? Dabei gilt in der Regel als erste Lösung: fair bleiben! Eine gewisse Sympathie muss zumindest am Anfang da gewesen sein, sonst hätte man sich ja nicht getroffen.

Deswegen sollte die Dame geschont werden. Wenn sie es allerdings nicht verstehen will oder schlichtweg ignoriert und Ihre Gründe als nicht hinreichend sieht, solle Mann einen Gang raufschalten und eventuell etwas direkter werden. Hilft alles nichts?

Der Nagel versteht wohl nur den Hammerschlag. Werden Sie kreativ. Sie muss aus Ihrem Leben verschwinden, auch wenn das mit Fehlverhalten Ihrerseits erreicht werden muss (Stichwort: peinlich sein, sie nerven oder ihr sagen, dass sie sich nicht mehr melden soll und dann ignorieren).

Der Softie

"Der Funke sprang einfach nicht über. Das ist schade, weil du ja ein toller Mensch bist, aber Gefühle kann man nicht erzwingen..." Das ist die Argumentationsweise des Softies.

Er versucht alles auf die sanfte Weise zu klären, ohne die Dame groß zu kränken. Dabei ist allerdings darauf zu achten, dass die Möglichkeit auf eine Zukunft nicht bleibt.

Ihre Charaktere seien zu unterschiedlich, nicht kompatibel. Und das würde sich wohl auch nicht ändern. Und nein, man muss sich nicht einfach noch etwas näherkommen!

Der Windige

Der Windige versucht durch Schuldverlagerung zwar auch, das Date etwas zu schonen, stellt sich dabei allerdings als Opfer hin und gibt die Schuld einfach weiter.

"Sorry, aber meine Ex hat mich in Sachen Frauen einfach verdorben. Ich hänge emotional noch sehr an ihr, wurde aber auch extrem verletzt. Es wäre nicht fair dir gegenüber, wenn ich dir nicht das Gefühl geben kann, die einzige zu sein".

Diese Begründung hat nichts mit Ihrem Date zu tun, deswegen muss sie sich auch nicht schlecht fühlen. Und Mann ist fein raus.

Der Rüpel

Sollte nichts geholfen haben, wird es eben hässlich. Klare Ansage, klare Nachricht. "Pass mal auf, ich brauche keine Frau, die mich den ganzen Tag per Handy nervt.

Und mich nach so kurzer Zeit dauern zu vermissen, ist auch nicht ganz normal. Lass mich einfach in Ruhe, das Date ging weit genug. Ich möchte nichts mit dir anfangen". Autsch, das hat gesessen! Seien Sie bestimmt, aber nicht laut oder hysterisch, das schadet der Ernsthaftigkeit. Diese Art des Endes ist der letzte Ausweg und sollte auch nicht zu früh angewandt werden.

Jede Frau hat es verdient, in Würde erklärt zu bekommen, warum es nicht funktionieren wird. Aber es gibt Grenzen, die auch Frauen nicht zu übertreten haben. In jedem Fall: viel Glück – und tschüss!

