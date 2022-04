Es lief alles einfach perfekt: Nachdem Sie eine zeitlang Nachrichten ausgetauscht haben, haben Sie sich getroffen und fanden sich toll. Es folgten zahlreiche weitere Dates, bei denen Sie sich näher gekommen sind. Sie wussten: Mit diesem Mann möchten Sie zusammen sein.

Seit dem letzten Treffen hat sich jedoch etwas verändert. Ihr Traumpartner wirkt distanziert, hat keine Zeit mehr für Sie oder - im schlimmsten Fall - meldet sich einfach nicht mehr bei Ihnen. Doch was ist passiert? Möglicherweise hat er an Ihnen eine Eigenart festgestellt, die er so gar nicht mag. Wir verraten Ihnen, welche Dinge Männer an Frauen abschrecken könnten.

Sie entdecken Seiten an Ihnen, die sie nicht mögen

Wir können einen Menschen nicht durch ein paar wenige Dates kennenlernen. Es ist ganz normal, dass mit der Zeit kleine Makel oder verrückte Eigenarten zum Vorschein kommen. Mit einigen davon kommen wir klar, andere können jedoch zu einem echten Problem werden.

Und so schlägt es auch Männer in die Flucht, wenn sie etwa merken, dass Sie bei den ersten Treffen eine Rolle gespielt haben oder Sie sich immer in den Mittelpunkt stellen möchten. Auch große Unsicherheit kann für Ihren Partner schwierig werden.

Sie fühlen sich mit Ihnen nicht wohl

Nicht nur die Art und Weise, wie wir selbst uns zeigen, kann problematisch werden. Auch wie wir mit unserem Partner umgehen, hat einen großen Einfluss auf die Beziehung. Merkt ein Mann, dass Sie ihn verändern möchten, zieht er sich nicht selten zurück.

Dabei kann es um Angewohnheiten gehen, die Sie nicht mögen - zum Beispiel, dass er sein T-Shirt gleich mehrere Tage nacheinander trägt. Doch Ihre Änderungsversuche können sich auch um sein Hobby, seine Freunde oder das Verhältnis zu seiner Familie drehen. Lassen Sie ihn nicht sein, wie er ist, sucht er sich wahrscheinlich eine andere Frau und stoppt Ihre gemeinsamen Dates.

In unserer Bildershow haben wir Ihnen noch einmal alle Dinge zusammengefasst, die Männer abschrecken können.