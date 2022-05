Wir alle freuen uns über Komplimente – sei es zu unserem Äußeren, zu dem, was wir tragen oder auch zu unseren Eigenarten und Verhaltensweisen. Dabei ist es aber gar nicht so einfach ein Kompliment zu machen. Und auch, wer eines erhält, kann nicht immer unkompliziert damit umgehen. Manchmal werden wir rot oder fragen uns, ob der Andere vielleicht Interesse an uns hat.

Daneben gibt es die Komplimente, über die wir uns im ersten Moment freuen, die sich dann aber als echte Beleidigungen herausstellen. Bei welchen – scheinbar lieb gemeinten – Worten Sie hellhörig werden sollten, verraten wir.

Wenn der Andere Vergleiche aufstellt

Aufpassen sollten Sie, wenn Ihr Gegenüber Sie mit anderen Frauen oder Männern vergleicht – und vielleicht sogar mit sich selbst. Echte Komplimente beziehen sich ausschließlich auf Ihre Person, während falsche Worte Menschen aus Ihrem Umfeld einbeziehen.

Betont die Arbeitskollegin etwa, dass Sie niemals ein solches Outfit wie Sie tragen würde, kann das natürlich heißen, dass sie ein anderer Typ ist als Sie. Aber hätte es nicht genügt, dass Sie Ihnen einfach nur mitteilt, dass Sie etwas Tolles tragen? Auch wenn Ihr Nachbar betont, dass Sie einen ungewöhnlichen Haarschnitt haben, heißt das nicht, dass er diesen mag.

Ungeschickte Bemerkungen zu Ihrem Äußeren

Vielleicht wollte Ihre alte Schulkameradin Ihnen ja wirklich mitteilen, dass Sie großartig aussehen, als sie Ihnen sagte, dass Sie so viel abgenommen haben. Das hat sie allerdings höchst ungeschickt getan. Schließlich wissen Sie jetzt, dass sie Sie damals etwas zu mollig fand.

Auch Komplimente, die sich um Ihre Kurven drehen, sind nicht immer gut verpackt. Dass Sie diese wunderbar verstecken können oder trotz ein paar Pfunde so selbstbewusst sind, heißt, dass Ihr Gegenüber Ihre Figur nicht so toll findet.

Passen Sie also immer auf, bevor Sie sich über ein Kompliment freuen! In unserer Bildershow haben wir für Sie Komplimente gesammelt, die in Wirklichkeit Beleidigungen sind.