Haben wir ein Date, stehen wir lange vor dem Spiegel, um die perfekten Dessous auszuwählen. Wir fragen uns, welche Farbe unser Liebster an uns mag und ob wir diesmal eher auf Spitze oder Transparenz setzen. Worüber wir uns hingegen weniger Gedanken machen, ist die Wahl unserer Bettwäsche. Dabei sollten wir diese nicht unterschätzen, denn sie kann einen großen Einfluss auf den Verlauf des Abends haben.

Ob bewusst oder unbewusst: Ihr Partner nimmt Farbe und Material Ihrer Bettwäsche wahr und hat mal mehr und mal weniger Lust, mit Ihnen intim zu werden. Wir verraten Ihnen, welche Bettwäsche bei Ihnen für erotische Stunden sorgen kann - und in welchen Modellen Sie lieber allein schlafen sollten.

Diese Farben pushen die Leidenschaft

Möchten Sie guten Sex haben, sollten Sie beim Kauf neuer Bettwäsche auf deren Farbe und Design achten. Eine gute Idee ist etwa das klassische Rot. Wie auch bei Ihren Dessous steht es für pure Leidenschaft und heizt die Libido an. Ist Ihnen die Farbe allerdings zum Schlafen zu aufregend, können Sie auch zu anderen Tönen greifen: Auch ein schönes Hellblau macht Lust auf eine verführerische Nacht - ebenso wie Violett, das seinen schlechten Ruf völlig umsonst innehat.

Worauf Sie hingegen verzichten sollten, sind verspielte Motive, zu denen etwa Ihre liebsten Comicfiguren, Hunde oder Katzen gehören. Diese lenken Ihren Liebsten ab - oder er füllt sich von den Figuren und Tierchen beobachtet.

Edle Bettwäsche wertet das Liebesspiel auf

Investieren Sie in gute Bettwäsche, anstatt auf Schnäppchenjagd zu gehen. In Polyester und Co. lässt es sich schließlich nicht so gut lieben. Stattdessen ist Bettwäsche aus hochwertiger, reiner Baumwolle eine gute Wahl. Ebenso mögen Paare Seidenbettwäsche. Ist Ihnen diese zu kostspielig, ist Bettwäsche in glatter Satin-Qualität ebenso ideal.

Biber-Modelle laden zwar wunderbar zum Kuscheln ein, haben aber ein angestaubtes Image und stehen eher nicht für heiße Erotik.

Werfen Sie einen Blick in unsere Bildershow und erfahren Sie, wie Bettwäsche Ihr Liebesleben beeinflussen kann.