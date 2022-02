Liegt das eine oder andere Date mit dieser tollen Frau, die Sie im Internet kennengelernt haben, hinter Ihnen, steht der erste Besuch bei ihnen zu Hause bevor. Klar, dass Sie Ihre vier Wände von ihrer besten Seite zeigen möchten. Schließlich achten viele Frauen genau darauf, wie es in Ihrem Heim so aussieht, was es dort zu entdecken gibt und was das alles über Sie selbst aussagt. Bevor Ihre Herzensdame bei Ihnen aufschlägt, sollten Sie Ihr Zuhause daher auf Vordermann bringen. Wir verraten Ihnen, wie ein Mann Frauen mit seiner Wohnung beeindruckt.

Eine Wohnung sagt viel über die Person aus, die in ihr lebt

Ihre Wohnung richten Sie in der Regel ganz nach Ihrem Geschmack ein. Sie wählen Möbel aus, dekorieren vielleicht und platzieren hier und da Gegenstände, die mit Ihren Hobbys zusammenhängen. Laden Sie eine Frau zu sich nach Hause ein, betritt Sie Ihre ganz persönliche Welt. Gefällt ihr diese nicht, kann es auch einmal vorkommen, dass ihr Interesse ins Wanken gerät. Möchten Sie bei einer Frau Eindruck schinden, sollten Sie daher genau darauf achten, was es in Ihren vier Wänden zu sehen gibt. Bevor Sie aber umdekorieren, sollten Sie erst einmal für eine gewisse Ordnung sowie saubere Böden und Tische sorgen.

Feminines gehört nicht in die Männerwohnung

Besucht eine Frau ihren potenziellen Partner das erste Mal zu Hause, erwartet sie eine maskuline Einrichtung. Alles, was eher feminin ist, bringt sie ins Stutzen. Dann fragt sie sich, wer diese Wohnung wohl einst eingerichtet hat oder glaubt, dass der Mann etwas zu verbergen hat und sein wahres Ich nicht zeigen möchte. Auch Hinweise auf das bisherige Beziehungsleben sehen Frauen nicht gerne. Geschenke von der Ex oder gar gemeinsame Fotos haben deswegen in Ihrer Wohnung nichts mehr zu suchen. Sie brauchen noch mehr Tipps dafür, wie Mann mit seiner Wohnung eine Frau beeindruckt? Diese erhalten Sie in unserer Bildershow.