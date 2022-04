Viele belohnen ihr Durchhalten nach Ende der Fastenzeit mit allerhand Leckereien - der Jo-Jo-Effekt lauert bereits! Mit den Tipps der Expertin sind verlorene Kilos für immer passé.

Seit Gründonnerstag dürfen alle, die gefastet haben, endlich wieder schlemmen. Doch Achtung: Die verlorenen Kilos sollen ja nicht gleich wieder auf den Hüften landen. Wie können wir den Jo-Jo-Effekt am besten vermeiden? Ärztin Dr. Silja Schäfer gibt Tipps.

Im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news sagt sie: "Enorm wichtig ist es, nicht wieder zu den alten Gewohnheiten überzugehen." Wer vor der Fastenzeit täglich zur Schokoladenpackung gegriffen hat, sollte versuchen, dieser Versuchung in den kommenden Tagen zu widerstehen. Jetzt sei genau der richtige Zeitpunkt dafür, so die Expertin. "Dinge oder Ernährungsumstellungen, welche einem während der Fastenzeit leichtfielen, kann man gern in den Alltag übernehmen. Man darf seine Gewohnheiten jetzt ändern", sagt die Autorin des Ratgebers "Abnehmen trotz 1.000 Ausreden".

Die richtige Ernährung macht's!

Häufig geht das Verfolgen körperlicher Ziele mit der richtigen Ernährung einher - auch nach der Fastenzeit. Wer also bewusst gegen den Jo-Jo-Effekt vorgehen möchte, sollte laut der Medizinerin ausreichend Eiweiß am Tag zu sich nehmen. "Etwa ein Gramm pro Kilogramm Körpergewicht bei Nierengesunden", rät Schäfer. Diese Menge würde nicht nur für ein gesundes Sättigungsgefühl sorgen, sondern auch zum Erhalt der Muskulatur beitragen.