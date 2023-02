Mit Cate Blanchett besuchte ein weiterer Weltstar die Berlinale. Die Oscarpreisträgerin sorgte in einem farbenfrohen Rock und tiefem Rückenausschnitt für jede Menge Blitzlichtgewitter.

Hollywood-Star Cate Blanchett (53) beweist Mut zur Farbe: Bei der Berlinale-Premiere ihres Films "Tar" schritt die Oscarpreisträgerin in einem farbenfrohen Volantrock über den roten Teppich. Dazu kombinierte sie einen schwarzen Rollkragenpullover und einen breiten Taillengürtel - ebenfalls in Schwarz. So hochgeschlossen wie das Outfit auf den ersten Blick wirkte, war es allerdings bei Weitem nicht.

Das enganliegende Oberteil trumpfte mit einem tiefen Rückenausschnitt auf, den die Schauspielerin immer wieder kess den wartenden Fotografen präsentierte. Goldene Ohrstecker und filigrane Ringe an den Fingern komplettierten ihren Wow-Auftritt. Ihre Haare trug die 53-Jährige offen in leichten Wellen, auch das Make-up hielt die australisch-US-amerikanische Schauspielerin schlicht.

Mit ihrem neuen Film "Tar" hat Blanchett beste Aussichten auf ihren dritten Oscar. Sie geht in der Kategorie "Beste Hauptdarstellerin" ins Rennen und räumte bereits bei den Golden Globes und bei den Baftas ab. In Deutschland startet der Streifen am 23. Februar in den Kinos.