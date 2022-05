Es ist ein Graus für jede Frau: Irgendwann fangen auch die schönsten und prallsten Brüste an zu hängen und sich in Richtung Fußboden zu begeben. Gründe dafür gibt es einige.

So wird etwa mit fortschreitendem Alter das Bindegewebe schwächer. Eine andere Ursache liegt in der individuellen Veranlagung . Während die einen schnell feststellen, dass sich ihre Brüste nicht mehr so fest anfühlen wie früher, haben die anderen Glück und freuen sich auch in späteren Jahren noch über einen schönen Busen .

Und: Bei vielen Frauen wächst die Brust mit dem Einsatz der Wechseljahre und dies sorgt für zusätzliches Gewicht, das nur schwer oben gehalten werden kann.

Was jedoch kaum einer weiß: Nicht immer müssen Frauen der Schwerkraft tatenlos zusehen. Wir geben Ihnen in unserer Bildershow zehn Tipps , dank derer Ihre Brüste gar nicht erst zu Hängebusen mutieren.