Nicht nur Männer verlieren Haare – das kommt auch bei Frauen vor. Doch wer die Gründe dafür erforscht, kann gezielt gegensteuern. Das fängt schon bei der Ernährung an.

Haarausfall trifft nicht nur Männer

Wenn die Bürste plötzlich mit besonders vielen Haaren gefüllt zu sein scheint und das Haar dünn und kraftlos in sich zusammenfällt, ist das ein Schock für viele Frauen. Denn so schön wir uns mit vollem Haar fühlen, so sehr leidet unser Selbstwertgefühl, wenn die Haarpracht merklich ausdünnt.

Hinzu kommt ein irritiertes Gefühl: Haarausfall – ist das normalerweise nicht eher ein Problem von Männern? Die erblich bedingte Variante als Alterungserscheinung durchaus, wobei auch Frauen hier betroffen sein können. Dünner werdendes Haar bei Frauen breitet sich anders als bei Männern nicht langsam von einer Stelle ausgehend aus. Sondern betrifft den ganzen Kopf.

Checken: Was sind die Ursachen für Ihren Haarausfall?

Oft zeigt Haarausfall, dass der Körper bzw. die Haare von irgendetwas gerade zu wenig oder zu viel bekommen. Insofern ist der erste Schritt, wenn Sie plötzlich deutlich mehr Haare als sonst verlieren, dass Sie Ursachenforschung betreiben sollten. Fragen Sie sich, was genau gerade anders sein könnte als sonst: Machen Sie eine Diät? Sind Sie schwanger oder in den Wechseljahren? Haben Sie Ihrem Haar in letzter Zeit stark mit Färbe- und Stylingprodukten zugesetzt?

All das können Gründe sein, die Haarausfall begünstigen. Und genau an diesen Punkten lässt sich dann ansetzen. Zum Beispiel, indem Sie Ihre Ernährung umstellen und dem Körper (und damit den Haaren!) die Nährstoffe zuführen, die er braucht. Oder, indem Sie sich beim Arzt einmal durchchecken lassen und so vielleicht eine Schilddrüsenunterfunktion erkannt wird oder auffällt, dass Sie beispielsweise mehr Eisen, Zink, Selen oder Vitamin D brauchen.

Gesunde Haare fangen bei der Ernährung an

Gerade die richtigen Vitamine, Mineralien und Hormone sind für gesunde Haare wichtig. Auch ansonsten können Sie einige Maßnahmen ausprobieren, um eine Gegenoffensive bei dünner werdendem Haar zu starten. Angefangen von Kopfhautmassage und dem richtigen Shampoo über einen guten Sonnenschutz bis hin zu Stressabbau.

Und manchmal können ganz natürliche Mittel wie Rosmarinöl oder Basilikumöl einen Versuch wert sein. Speziell Rosmarin gilt bei Haarausfall, auch nach Studienergebnissen, als eine Art Wunderwaffe. Es wirkt nicht nur gegen Haarausfall und stimuliert neues Haarwachstum – sondern ist zudem effektiv gegen lästige Schuppen.