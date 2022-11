Nach einem langen Sommer mit Traum-Temperaturen fällt es uns nicht leicht, die kalte Saison willkommen zu heißen. Die kurzen Kleider und Shorts wandern wieder weit nach hinten in den Schrank und statt zur Sonnencreme müssen wir jetzt zu Mütze, Schal und Co. greifen. Doch wie kommen wir durch Herbst und Winter, ohne dabei jeden Tag zu frieren? Wir haben für Sie die besten Tipps gegen Kälte gesammelt und verraten, wie Ihnen Minusgrade nichts mehr ausmachen.

Wärme, Wärme, Wärme

Sie müssen jetzt nicht die Heizung auf die höchste Stufe stellen und damit hohe Rechnungen rsikieren. Es gibt andere Möglichkeiten, mit denen Sie sich den Tag warm und gemütlich gestalten können. Wichtig ist etwa die richtige Kleidung: Statt auf ein dickes Kleidungsstück sollten Sie auf den Zwiebellook aus mehreren Lagen setzen. Auf diese Weise wird die Wärme noch besser gespeichert. Kuschelige Decken und eine heiße Wärmflasche sorgen für ein Wohlfühl-Upgrade. Vergessen Sie Ihre Füße nicht: Cosy Socken helfen ebenso gegen die Kälte wie abendliche Fußbäder. Gehen Sie außerdem regelmäßig in die Sauna und kurbeln Sie Ihre Durchblutung zusätzlich mit Sport und Bewegung an der frischen Luft an. Am Morgen planen Sie ein paar Minuten für Wechselduschen ein, die Ihr Immunsystem stärken können.

So wärmen Sie sich von innen

Wärme kommt nicht nur von außen, sondern auch von innen. Nehmen Sie sich Zeit, um ein leckeres Essen zu kochen und trinken Sie einen Tee oder eine heiße Schokolade. Auf dem Weihnachtsmarkt darf es natürlich auch der Glühwein sein. Wussten Sie, dass ein herzliches Lachen ebenso wärmt? Verbringen Sie die kalten Tage mit humorvollen Menschen und kommen Sie auf andere Gedanken. Wer die Vorteile des Winters zu schätzen weiß, fühlt sich auch bei niedrigen Temperaturen rundum wohl. In unserer Bildershow haben wir Ihnen noch einmal alle Tipps gegen Kälte zusammengefasst.