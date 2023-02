Wir alle möchten am liebsten so jung wie möglich aussehen. Dafür pinseln, malen und frisieren wir, was das Zeug hält. Aber: Sind wir zu engagiert, kann es schnell passieren, dass wir das Gegenteil erreichen. Dann sehen wir älter aus, als wir tatsächlich sind. Dabei können wir nicht nur beim Schminken jede Menge falsch machen. Auch wer auf die falsche Frisur oder Haarfarbe setzt, kann ein paar ungewollte Jahre dazu addieren. Und entscheiden wir uns für ein Outfit, das nicht zu uns passt, kann das ebenfalls ein Fehler sein. Damit in Zukunft nichts schiefgeht, verraten wir Ihnen, welche Dinge Frauen wirklich alt aussehen lassen.

Vorsicht vor dem Schminkspiegel

Waren Sie auch lange Zeit der Meinung, dass Make-up Falten und fahle Stellen kaschieren und Sie jünger aussehen lassen kann? Lassen Sie die Foundation lieber öfter links liegen. Sie kann sich nämlich erst recht in den feinen Fältchen absetzen und Sie damit ein paar Jahre älter machen. Auch die falsche Lippenstiftfarbe tut nichts für eine junge Optik: Dunkle Töne wie Braun oder ein tiefes Bordeaux-Rot verleihen Ihnen einen strengen Look. Lassen Sie sich doch einmal vom Profi schminken und beobachten Sie, wie er Ihre natürliche Schönheit perfekt unterstreicht.

Ein Upgrade für den heimischen Kleiderschrank

Auch bei der Outfitwahl sollten Sie aufpassen. Sortieren Sie Kleidung in blassen Nude-Tönen aus Ihrem Kleiderschrank aus oder kombinieren Sie diese mit einem leuchtenden Teil. Statt der hautfarbenen Strumpfhose passt die schwarze Variante viel besser zu Ihnen – und auch zu den meisten Kleidern. Lassen Sie beim nächsten Shoppingtrip die Twinsets an der Stange hängen und gehen Sie in der Schmuckabteilung an Perlenketten und Co. vorbei. Auch diese können Sie schließlich ziemlich alt aussehen lassen. In unserer Bildershow haben wir Ihnen noch mehr Dinge zusammengetragen, die Sie älter machen als Sie wirklich sind.