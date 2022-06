Viele Petfluencer sind erfolgreicher als Menschen

Doug ist beim Posen ein Profi. Er trägt irre Kappen, coole Sonnenbrillen und gerne auch mal etwas beknackte Outfits. Seine großen treuherzigen Augen drücken genau die richtigen Knöpfe, um sich in die Herzen seiner 3,8 Millionen Follower großen Instagram-Fangemeinde zu schmachten. Damit ist Doug fraglos eine Social-Media-Granate – und zwar eine, die schon Bekanntschaft mit echten Stars wie Ed Sheeran, Billie Eilish oder Justin Bieber gemacht hat.

Also mehr Ruhm, als die meisten bloß mit Sexappeal und Fitnessvideos jonglierenden Influencende je einheimsen werden. Vielleicht sollte man dazu sagen: Doug ist kein Mensch. Sondern ein zehn Jahre alter Mops. Und Doug steht stellvertretend für eine ganz besondere Social-Media-Spezies – die Petfluencer.

Eichhörnchen, Fuchs und Schwein begeistern Millionen

Tiere mit eigenem Social-Media-Account – oder meist sogar mehreren auf verschiedenen Plattformen – sind schon länger der Hit. Für ihre Millionen Follower, weil die Vierbeiner so süß, so lustig, so unterhaltsam sind. Für ihre Besitzer, weil sie sich bestens vermarkten lassen.

Das gilt übrigens nicht nur für die naheliegendsten Haustiere wie Hunde oder Katzen. Zu unseren Instagram-Favoriten gehören ebenso ein Eichhörnchen, ein bildschöner zahmer Fuchs, ein Schwein, das man zum Knutschen gern haben kann, und zwei quirlige Krallenäffchen.

Petfluencer sind auch Stilikonen – und manchmal unsterblich

Grundsätzlich gibt es in den Reihen der Petfluencer ganz ähnlich wie bei ihren menschlichen Artverwandten kaum etwas, was es nicht gibt. Auch solche, die so stylisch Mode zur Schau tragen, dass man sie kaum noch für Tiere hält.

Als natürlicher Feind der Petfluencer-Laufbahn erweist sich übrigens immer wieder die begrenzte Lebenserwartung der Vierbeiner. Allerdings lässt die Vermarktungs-Maschinerie sich davon teilweise nicht beeindrucken und läuft gerne weiter. Bekanntestes Beispiel: Der 2019 verstorbene Internet-Star Grumpy Cat – lustige Fotos von der stets mürrisch dreinblickenden Katze veröffentlichen ihre Besitzende bis heute.