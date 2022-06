Bei Hitze helfen die richtigen Vitamine

Wir genießen die Sonne, die Wärme und das Vergnügen, endlich wieder viel draußen zu sein: Der Sommer verbessert das Wohlbefinden der meisten Menschen zunächst einmal schlagartig. Gleichzeitig ist er gerade an den besonders heißen Tagen kräftezehrend für den Körper: Wir schwitzen viel, verlieren dementsprechend große Mengen Flüssigkeit und fühlen uns manchmal durchaus ziemlich ermattet, weil das alles dem Kreislauf zusetzt.

An den hohen Temperaturen lässt sich zwar nicht drehen, sehr wohl aber daran, wie gut wir diese Extra-Anstrengung für den Körper wegstecken. Wer jetzt die richtigen Vitamine und Mineralstoffe besonders im Blick hat, bleibt unterm Strich leistungsfähiger.

Den Sommertag mit Haferflocken beginnen

Eine gesunde, ausgewogene Ernährung ist natürlich rund ums Jahr empfehlenswert. Ebenso wie ausreichend viel zu trinken. Doch im Sommer können wir von manchen Zutaten gut etwas mehr vertragen. Denn nicht nur unser Kreislauf ist jetzt besonderen Belastungen ausgesetzt. Die viele Sonne strapaziert zudem unsere Haut, die durch das viele UV-Licht vermehrt freien Radikalen ausgesetzt ist. Die richtigen Vitamine können hier gegenwirken und außerdem neuen Schwung verleihen. Besonders die B-Vitamine sorgen etwa dafür, dass wir Energie tanken. Wer den Sommertag mit Haferflocken und Milchprodukten beginnt, unterstützt hier schon mal eine gute Basis.

Vitamine machen die Haut stark gegen die Sonne

Vitamin C und E wiederum sind besonders effektiv gegen die freien Radikale. Auch Beta-Carotin, das im Körper in Vitamin A umgewandelt werden kann und vor allem in Obst und Gemüse wie Mangos oder Karotten enthalten ist, schützt die Haut. Natürlich kann das keine Sonnencreme ersetzen, doch die Vitamine tun der Haut hier zusätzlich etwas Gutes in den besonders sonnenreichen Monaten.

Mineralstoffe für einen gesunden Wasserhaushalt

Nicht zuletzt sollten Sie im Sommer speziell auf die Versorgung des Körpers mit den wichtigen Mineralstoffen wie Magnesium, Natrium oder Kalium achten. Denn wer viel schwitzt, verliert nicht nur Flüssigkeit, sondern Mineralien, die unter anderem für einen gesunden Wasserhaushalt essentiell sind. Behalten Sie also im Blick, dass hier die Zufuhr speziell an heißen Tagen stimmt.

Was alles übrigens nicht heißt, dass Sie im Sommer streng nach Lebensmittel-To-Do-Listen leben sollen. Achten Sie lieber einfach noch mehr auf Obst und Gemüse – das ist bei Hitze ohnehin eine gute Wahl, schmeckt und sorgt dafür, dass Sie mit mehr Power Ausflüge machen, durchs Grüne radeln oder lange Tage am See verbringen können.