In den letzten Jahren erlebte Double Denim ein unerschütterliches Revival. Heute sind Denim-auf-Denim-Kombinationen ein Inbegriff des lässigen Chics. Das beweisen auch Stars wie Kanye West und Julia Fox.

Double Denim erlebt ein starkes Comeback. Nicht dass es jemals wirklich verschwunden wäre, aber Denim ist der große Trend des Jahres 2022. Selbst die anspruchsvollsten Modehäuser setzen in der kommenden Saison auf dieses bescheidene Textil. Auch wenn seine stilistischen Qualitäten in der Vergangenheit oft infrage gestellt wurden, gibt es keinen Zweifel daran, dass Double Denim endlich die Anerkennung erhält, die es verdient.

Kanye West und Julia Fox in Double-Denim

Rapper Ye (44), besser bekannt als Kanye West, und Julia Fox (32) hatten während der Men's Fashion Week in Paris ihren ersten gemeinsamen Auftritt auf dem roten Teppich. Das mittlerweile schon wieder getrennte Paar trug auf der Show von Kenzo zusammenpassende Denim-Looks, die eine Hommage an den klassischen Double-Denim-Auftritt von Justin Timberlake (41) und Britney Spears (40) auf dem roten Teppich im Jahr 2001 waren.

Sowohl West als auch Fox trugen Jeanshosen. West vervollständigte den Look mit einer Balenciaga-Jacke und Fox stylte dazu eine Schiaparelli-Jacke mit integriertem BH. Die Instagram-Feeds sind voll von diesem Stück Stoff, das der Loungewear des letzten Jahres den Rang abläuft. Aber wie schafft man es, Denim auf Denim zu tragen, ohne dass man aussieht, als würde man in einem Western mitspielen? Keine Sorge, es gibt mehrere Möglichkeiten, Double Denim auf stilvolle Art zu kombinieren. Es ist alles eine Frage des Stylings.

So wirkt Double Denim modern

Denim-Outfits wecken oft Erinnerungen an die Neunziger, als knallenge Hüftjeans und verblichene Jeansjacken die Freizeitgarderobe von vielen Stars waren. Sienna Miller (40) begann, ihre Skinny-Jeans mit Jeanswesten zu kombinieren und Rihanna (33) trug auf Partys maßgeschneiderte Zweiteiler aus Denim.

Heute kombinieren die Streetstyler auf den Modeschauen ihre übergroßen Denim-Jacken meist zu Jeans mit geradem Bein oder stecken ein Denim-Button-Down in weite Schlaghosen. Wenn man den Trend ausprobieren möchte, ist die klassischste Variante des Outfits ein guter Anfang. Die Grundlage ist die perfekte Indigo-Waschung, oft in Form einer Jeans mit geradem Bein. Die modernste Ergänzung dazu ist eine Jeansjacke oder ein Hemd in passender Waschung, aber hier gibt es keine modischen Regeln.

Eine dunkle Jeans kann auch ideal mit einer übergroßen, hellen Jeansjacke kombiniert werden. Eine weitere Option ist, die Jeans gegen einen mittellangen Rock auszutauschen und mit einer Jeansweste oder einem Button-Down zu kombinieren. Wer nicht auf Blautöne steht, greift einfach zu einem weißen oder schwarzen Jeans-Look. Bella Hadid (25) zeigt ihren Followern auf Instagram sogar dreifachen Denim, indem sie ihre Baggy-Jeans mit einem übergroßen Hemd und einem darüber geworfenen Mantel kombiniert.