Sie sind die unerwünschten Mitbewohner vieler Haushalte: Silberfische. Die kleinen Tierchen tauchen vor allem in Küche, Bad und Keller auf. Wir verraten Ihnen, wie Sie der Silberfisch-Plage ein Ende setzen.

Viele Menschen kämpfen in den eigenen vier Wänden gegen die unliebsamen Eindringlinge an. Sind Silberfisch erst einmal in der Wohnung, erweisen sie sich als äußert hartnäckig.

Was sind Silberfische?

Silberfische, auch Zuckergäste genannt, sind flinke Insekten ohne Flügel. Sie bevorzugen warme dunkle Orte mit einer hohen Luftfeuchtigkeit. Besonders beliebt sind Bäder, Küchen und Keller. Die kleinen Tierchen werden nur selten größer als einen Zentimeter.

Ursachen für das Vorkommen

Die Ursachen für einen Silberfischbefall sind vielfältig. Große Mengen an Staub, Milben, Haaren oder Hautschuppen locken die Insekten in die Wohnungen. Ein undichtes Mauerwerk oder eine schlechte Belüftung begünstigen die Verbreitung der Silberfische. Eine sehr starke Ausbreitung der Zuckergäste kann ein Indiz für Schimmel sein. Schnelles Handeln ist gefordert.

Lesen Sie hier, welche vorbeugenden Maßnahmen eine Silberfisch-Plage verhindern:

Regelmäßiges Lüften kann Silberfische fernhalten.

Achten Sie darauf, Ihre Haare regelmäßig aus dem Bad zu entfernen.

Auch die Reinigung der Abflüsse sollte nicht in Vergessenheit geraten.

Lassen Sie Lebensmittel nicht unverpackt in der Küche stehen.

Ihre Wäsche sollten Sie nicht in den Wohnräumen trockenen lassen. Anderenfalls bieten Sie den Insekten hohe Luftfeuchtigkeit und beste Lebensbedingungen.

Lockere Tapeten gilt es zu befestigen, Ritzen an Böden und Fugen zu schließen. Silberfischen wird so ein dunkler Rückzugsort verwehrt.

Entdecken Sie Schimmel in Ihrer Wohnung, sollte dieser umgehend behandelt werden.



Sind Silberfische gefährlich?

Nein, Silberfische stellen keine Bedrohung für die Gesundheit dar. Die Zuckergäste dienen vielmehr als Warnsignal für einen möglichen Schimmelbefall in den eigenen vier Wänden. Es ist also ratsam, dem vermehrten Auftreten der Insekten auf den Grund zu gehen.

Auch wenn Silberfische nicht gefährlich sind, eklig sind sie allemal. Aus hygienischer Sicht empfiehlt es sich, die Störenfriede aus Küche, Bad und Keller zu verbannen.

In unserer Bildershow sehen Sie, welche Hausmittel die Silberfischplage beenden.