Wer hat die abgefahrensten Wettbewerbe?

Es gibt wenige Dinge, die Menschen so zuverlässig begeistern wie gegeneinander anzutreten. Auf einem Spielfeld, bei einem Wettbewerb. Weil man dabei über sich selbst hinaus wächst und es natürlich auch einen gewissen Kick hat, der oder die Beste zu sein. Doch weil wir die üblichen sportlichen Wettkämpfe schon 1000 Mal gesehen haben, kann es nicht schaden, sich einmal ganz andere Spiele anzuschauen. Solche, bei denen es nicht einfach nur um den sportlichen Faktor geht – sondern vor allem um eine abgefahrene Idee, die die Zuschauerinnen und Zuschauer zum Lachen bringt.

Hier geht es direkt zur großen Bildershow mit 15 durchgeknallten Meisterschaften, in denen Menschen tatsächlich gegeneinander antreten.

Absurde Bedingungen für skurriles Flair

Je irrer, desto besser – das scheinen sich die kreativen Köpfe hinter den besonders verrückten Wettbewerben dieser Welt gedacht zu haben. Oft werden dabei Standard-Disziplinen wie Wettläufe auf Zeit mit absurden Bedingungen ganz neu in Szene gesetzt. So ist Schnorcheln alleine nicht besonders aufregend – wenn man daraus aber Moorschnorcheln in einem Graben im Hochmoor macht, hat es gleich ein besonders skurriles Flair.

Frauentragen und Mülltonnenrennen

Oder warum statt dem üblichen Ball, Speer oder Diskus nicht mal einen Gummistiefel oder einen Thunfisch so weit wie möglich werfen? Wieder andere funktionieren Mülltonnen in Renngeschosse um oder schwingen sich auf Betten, um damit möglichst schnell ins Ziel zu kommen. Zu den wohl bekanntesten Disziplinen, die ursprünglich aus Finnland stammt, sich aber inzwischen international erfolgreich verbreitet hat, gehört außerdem das Frauentragen.

Eine Nation hat besonders verrückte Meisterschaften

Manchmal entsteht der Gaga-Faktor des Wettbewerbs dadurch, dass zwei gar nicht zueinander passende Sportarten miteinander kombiniert werden – so geschehen beim Schachboxen. Oft jedoch ist allein schon das Equipment der Hobby-Sportlerinnen und -Sportler und/ oder ihre Wettkampf-Mission ein absolut unterhaltsames Spektakel. Da werden brennende Teerfässer getragen, Sexpuppen zum Rafting-Boot gemacht oder Regenwürmer beschworen. Und selbst Schienbeintreten kann zum Titel führen. Auffallend ist übrigens, dass viele der durchgeknallten Wettbewerbe aus Großbritannien kommen. Der britische Humor ist eben tatsächlich besonders schräg.