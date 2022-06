Haarausfall ist ein normales Phänomen. Problematisch wird es erst, wenn viele Haare verloren gehen und nicht mehr nachweisen, oder haarlose Stellen entstehen. Leider kommt das gar nicht so selten vor - aber glücklicherweise sind chirurgische Eingriffe wie eine Haartransplantation eine gute Lösung.

An sich ist Haarausfall ein normales Phänomen, denn jeder Mensch verliert täglich Haare. Problematisch wird es erst dann, wenn pro Tag mehr als 100 Haare verloren gehen, einzelne haarlose Stellen entstehen oder die Haare nicht mehr nachwachsen. Leider kommt das gar nicht so selten vor.

Schätzungen zufolge sind in Deutschland bis ins hohe Alter etwa 80 % der Männer und jede vierte bis achte Frau von Haarausfall (engl. "hair loss") betroffen. Nicht selten resultiert das in einem geringeren Selbstwertgefühl oder psychischen Problemen wie Depressionen.

Glücklicherweise gibt es keinen Grund, um das Problem einfach hinzunehmen, denn chirurgische Eingriffe wie eine Haartransplantation sind eine gute Lösung für volleres Haar. Die zahlreichen vorher nachher Ergebnisse von renommierten Kliniken sind der beste Beweis dafür. Kein Wunder also, dass immer mehr betroffene Menschen aus Deutschland für eine Haartransplantation in die Türkei reisen. Doch warum eigentlich?

Wieso planen viele Frauen und Männer eine Haartransplantation in der Türkei?

Obwohl das Gesundheitssystem in Deutschland keineswegs perfekt ist, steht außer Frage, dass Patienten hierzulande mit einer hohen Behandlungsqualität rechnen können. Trotzdem entscheiden sich viele Frauen und Männer bei einer Haartransplantation bewusst für eine Klinik in der Türkei.

Im Grunde nicht verwunderlich, denn gerade im Bereich der ästhetischen Chirurgie hat sich das Land zu einer beliebten Destination für Medizintourismus entwickelt. Eine Haartransplantation in der Türkei entspricht daher praktisch immer internationalen Standards. In führenden Kliniken ist die Behandlungsqualität oft sogar besser als in Deutschland und somit versprechen diese eine höhere Anwuchsrate.

Den meisten Deutschen geht es jedoch nicht nur um die gute Behandlung, sondern auch um die deutlich günstigeren Preise. Obwohl ebenfalls ausschließlich moderne Methoden zum Einsatz kommen, sind die Kosten für eine Haartransplantation deutlich günstiger.

Während die Verpflanzung eines Grafts (follikuläre Einheit) in Deutschland durchschnittlich 3,29 € kostet, sind es in der Türkei im Schnitt gerade einmal 1,89 €. Ganz zu schweigen davon, dass viele türkische Kliniken Rundum-sorglos-Pakete anbieten, die neben der Behandlung auch Pflegeprodukte, Transfers und Übernachtungen in Sternehotels schon umfassen.

Selbst eine renommierte Klinik wie die Cosmedica Clinic bietet eine professionelle Haartransplantation bereits ab 2.100 € an.

Was hat es eigentlich mit Grafts auf sich?

Wir hätten bereits geklärt, dass die Anzahl der verpflanzten Haare entscheidend für die Kosten einer Haartransplantation ist, aber was hat es damit eigentlich auf sich?

Bei Grafts handelt es sich um Follikeleinheiten, die mehrere Haare mit Haarwurzel umfassen. Wie viele Grafts entnommen werden können, ist von Menschen zu Menschen unterschiedlich. Bei einigen sind es 50 Grafts pro cm², bei anderen lediglich 10 Grafts pro cm².

Bevor jedoch die Anzahl festgestellt werden kann, ist es wichtig die Ursache des Haarausfalls festzustellen. Ob es sich nun um einen erblich bedingten Haarausfall oder einen kreisrunden Haarausfall handelt, kann Ihnen der behandelnde Arzt nach einer Untersuchung sagen.

In jedem Fall sollten von Haarausfall betroffene Menschen wissen, dass das Stadium und die Form des Haarausfalls über die benötigte Anzahl an Grafts entscheiden.

Geht man nach dem Hamilton-Norwood Schema, weicht der Haaransatz bei Typ II langsam zurück und es zeigen sich Geheimratsecken, aber der Haarausfall ist kaum fortgeschritten. Fallen die Haare wie bei diesem Typ aus, können 500 bis 1500 Grafts bereits ausreichen.

Handelt es sich hingegen beispielsweise um Typ VI, sieht es schon ganz anders aus. In diesem Stadium zeichnet sich bereits eine Halbglatze aus, weswegen es zwischen 3500 und 4300 Grafts braucht, um ein gutes Ergebnis zu erzielen.

Welche Methode bringt die besten Ergebnisse?

Eine Haartransplantation kann auf unterschiedliche Art und Weise durchgeführt werden, aber heutzutage ist insbesondere die Follicular Unit Extraction (FUE Methode) verbreitet.

Bei der FUE Technik werden Grafts aus haareichen Stellen (engl. "donor area") - meist dem Hinterkopf - mit einer Kanüle entnommen. Daraufhin erfolgt eine Verpflanzung der transplantierten Haare in die kahlen Stellen. Die Methode gilt als schonend und erfolgversprechend.

Neben der FUE Technik gilt es noch die DHI Saphir zu nennen. Im Grunde handelt es sich bei dieser Methode um eine Technik, welche die Vorteile der DHI Technik (Direct Hair Implantation) und FUE vereint. Sie kennzeichnet sich unter anderem durch eine höhere Haardichte, mehr Haarvolumen sowie einen schnelleren Heilungsprozess. Bei dieser Technik kommen sowohl ein spezieller Implanter als auch eine Mikro-Saphirklinge zum Einsatz.

Wie sehen Haartransplantation vorher nachher Ergebnisse optimaler Weise aus?

Wer eine Haartransplantation in der Türkei plant, fragt sich natürlich, wie das Ergebnis bei einer Haartransplantation vorher nachher aussieht. Um das herauszufinden, bietet es sich an, einen Blick auf vorher nachher Bilder der jeweiligen Klinik zu werfen.

Entsprechende Bilder gibt es beispielsweise auf der Website der Cosmedica Clinic. Ein Blick auf die vorher nachher Vergleiche reicht aus, um das Ergebnis nach der Behandlung zu sehen. Während die abgebildeten Männer vor der Behandlung mit dünner werdendem Haar und deutlich sichtbaren kahlen Stellen zu kämpfen hatten, ist nach dem Eingriff nur noch dichtes Haar sichtbar.

Warum entscheiden sich viele Betroffene für eine Behandlung bei Cosmedica?

%%%IMAGE:image_1%%% %%%IMAGE:image_0%%%

Wer gute Haartransplantation vorher nachher Ergebnisse wünscht, sollte sich nicht an eine beliebige Anlaufstelle in der Türkei wenden. Es wäre am besten eine international führende Klinik für ästhetische Chirurgie wählen. Eine sehr gute Option hierfür ist die von Dr. Acar geführte Cosmedica Clinic. Die Klinik für ästhetische Chirurgie befindet sich in Istanbul, hat mehrere Zertifizierungen und bietet eine kostenlose Haaranalyse an.

Doch nicht nur seine Klinik, sondern auch Dr. Acar selbst kann einige Auszeichnungen vorweisen. Der in Deutschland geborene Chirurg absolvierte neben einem Medizinstudium auch eine Vielzahl von Ausbildungs- und medizinisch ästhetischen Trainingsprogrammen.

Außerdem nahm er an Weltkongressen auf der ganzen Welt teil.

Nicht ohne Grund entscheiden sich viele von Haarausfall betroffene Menschen bewusst für eine Behandlung bei Cosmedica.

Advertorial - was ist das?