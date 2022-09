Wenn im Herbst die Blätter fallen, steht für Gartenbesitzer einiges auf dem Programm. Neben Rechen und Mähen müssen vor allem die kälteresistenten Pflanzen winterfest gemacht werden. Alle anderen wandern in den Keller.

Nach dem Sommer kommt Arbeit auf jeden Hobbygärtner zu: Im Herbst muss der eigene Garten kälteresistent gemacht und auf die Wintermonate vorbereitet werden. Wer in die Pflege von Rasen und Beeten jetzt etwas Zeit investiert, kann sich auf einen tollen Garten im kommenden Frühjahr freuen.

Sommerblüher in den Keller

Neben Dahlien und Gladiolen gehören zum Beispiel auch Stiefmütterchen und Lilien zu den sogenannten Sommerblühern. Diese Pflanzen vertragen keine Kälte, sie überleben den Winter also nicht und müssen jetzt entfernt werden.

Das passiert am besten nach dem ersten Frost: Graben Sie Wurzeln und Knollen der Blumen aus und pflanzen Sie diese in einen Topf. Über Winter lagern die Sommerblüher im Keller, im Frühjahr können sie erneut eingepflanzt werden.

Achtung: Auch die meisten Kübelpflanzen überstehen die kalten Monate auf der Terrasse nicht, vor allem exotische Gewächse müssen drinnen überwintern.

Frühblüher pflanzen

Des einen Ende bedeutet des anderen Anfang: Nachdem die Sommerblüher entfernt wurden, wird unter Tage reichlich Platz frei - zum Beispiel für Frühblüher.

Wer sich schon im Herbst auf eine bunte Blumenpracht im Frühling freuen will, setzt jetzt Knollen und Zwiebeln von Tulpen, Narzissen, Märzenbechern oder Krokussen in die Erde.

Auch Rosenstöcke können schon jetzt gepflanzt werden: So haben sie über den Winter ausreichend Zeit, einzuwurzeln und treiben im Frühling schneller aus.

Laubteppich wegrechen

Wenn sich im Herbst die Baumkronen rot, braun und gelb färben, ist das zwar schön anzuschauen. Fällt das Laub später auf den Boden, muss es aber nicht nur aus der Einfahrt oder vom Gehsteig entfernt werden.

Lässt man die Blätter auf dem Rasen liegen, fängt nicht nur das Laub an zu faulen, sondern auch die Wiese darunter. Rechen Sie den Laubteppich also regelmäßig zusammen und werfen Sie die Blätter auf den Kompost oder in den Bio-Container.

Nach dem Rechen sollte der Rasen gleich noch einmal gemäht werden.

Bäume und Co. zurückschneiden

Auch kälteresistente Pflanzen und Bäume wollen im Herbst auf den Winter vorbereitet werden. Schneiden Sie die verwelkten Enden der Gewächse jetzt ab, so können sie im Winter neue Blüten herstellen, die dann im Frühling sprießen.

Rechen und Schaufel verstauen

Am Ende der ganzen Arbeit steht das Ordnungmachen: Nicht nur Pflanzen brauchen Schutz, auch die Gartengeräte dürfen vor Winterbeginn nicht auf dem Rasen oder neben dem Beet vergessen werden.

Heckenscheren, Rechen, Schaufel und Co. sind meist aus Metall und können schnell rosten. Falls Sie diese Utensilien nicht ohnehin nach jedem Gebrauch in den Schuppen stellen, müsse sie spätestens jetzt gereinigt und trocken eingelagert werden.