Herzogin Kate zeigt mit ihrem monochromen Look das perfekte Sommer-Outfit. Die 40-Jährige überrascht ganz in Weiß bei einem Event in London.

Perfekter könnte ein Sommer-Outfit nicht sein: Herzogin Kate (40) hat mal wieder alles richtig gemacht. Bei einem gemeinsamen Termin mit Ehemann Prinz William (40) am Mittwochnachmittag in London machte die dreifache Mutter in einem weißen Hosenanzug eine Topfigur. Neu ist ihr Outfit jedoch nicht, den weißen Blazer von Alexander McQueen trug die Herzogin bereits bei ihrer Jamaika-Reise im Frühjahr. Die 40-Jährige ist bekannt dafür, ihre Looks mehr als einmal zu tragen beziehungsweise neu zu interpretieren. Weiß von Kopf bis Fuß Kombinierte sie bei ihrer Auslandsreise den Blazer noch mit einer orangefarbenen Bluse als willkommenen Farbklecks, wählte sie nun einen Look komplett in Weiß mit Marlenehose und Top. Statement-Ohrringe, weiße Pumps und eine ebenfalls weiße Handtasche komplettierten ihr Outfit.