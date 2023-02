Ireland Baldwin hat zum Super-Bowl-Sonntag eine Fotoreihe bei Instagram veröffentlicht. Auf den Bildern posiert sie im Bikini und präsentiert dabei stolz ihren Sechs-Monats-Babybauch.

Ireland Baldwin (27) wird zum ersten Mal Mutter. Die Tochter von Alec Baldwin (64) hat sich in einem Instagram-Post nun stolz mit nacktem Babybauch gezeigt. "Sechs Monate", schrieb sie zu Fotos, auf denen sie in einem knappen, hellgelben Bikini in einem Türrahmen posiert. Passend zum Tag des Super Bowl, dem Football-Spektakel, sei es Zeit für eine "Super Bowl" ("Bowl" heißt zu Deutsch "Schüssel") mit Vanilleeis und heißer Sauce, erklärte Baldwin weiter und wünschte ihren Followern und Followerinnen einen "fröhlichen Sonntag".

Babyname steht bereits fest

Nachdem sie erst zum Jahreswechsel ihre erste Schwangerschaft enthüllt hat, gab Ireland Baldwin kürzlich den Namen ihres ersten noch ungeborenen Kindes - ein Mädchen - bekannt. Die Tochter der Hollywood-Stars Alec Baldwin und Kim Basinger (69) erklärte im "Girlboss Radio"-Podcast: "Wir nennen sie Holland. Ich bin Ireland, deswegen der Name eines anderen Landes, weil wir das einheitlich halten wollten."

Den Namen Holland liebt Baldwin nach eigener Aussage, seit sie jung war. "Ich dachte einfach, das war so ein stilvoller und wunderschöner Name, deshalb entscheiden wir uns für Holland". Daneben verriet sie, dass sie ein großer Fan der Schauspielerin Holland Taylor (80) sei.

Der Vater des Kindes ist der Musiker RAC (38), der mit bürgerlichem Namen André Allen Anjos heißt.