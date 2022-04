Bei einer Filmpremiere in Los Angeles hat Jamie Chung mit ihrem extravaganten Karo-Ensemble echtes Stilgefühl, aber auch Sexappeal demonstriert.

Ein extravaganter Frühlings-Look: US-Schauspielerin Jamie Chung (38, "Hangover 2") präsentierte bei der Filmpremiere von "Ambulance" in Los Angeles am Montagabend ein stylisches Ensemble aus grauem Crop-Oversize-Blazer und dazu passender Anzughose. Durch das auffällige Karomuster und die Cut-Outs am Hosenbund war Chung auf dem roten Teppich ein echter Blickfang. Ein tiefer Ausschnitt verlieh dem sonst eher legeren Outfit eine Portion Sexappeal.

Dazu kombinierte Chung eine schwarze Lack-Handtasche in Krokodiloptik und farblich passende Pumps. Eine zarte Gold- sowie eine Perlenkette machten den stylischen Look komplett. Ihre brünetten Haare hatte die Schauspielerin zu leichten Wellen frisiert. Beim Make-up setzte sie auf natürliche Töne. Die Lippen wurden mit einem dunkleren Nude-Ton und die Augen mit schwarzem Eyeliner betont.