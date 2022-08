Gutes Licht, passendes Styling und sexy Posen – das perfekte Nacktfoto hat so seine Tücken. Mit unserem Tutorial meistern Sie die aber sehr verführerisch.

So gelingt Ihnen garantiert ein sexy Nackt-Selfie:

In Stimmung kommen

Nude-Selfies macht man nicht mal eben zwischen Zähneputzen und dem ersten Termin. Nehmen Sie sich speziell für Ihre ersten Aktfotos Zeit und lassen Sie es sich dabei gut gehen. Zum Beispiel mit Ihrer Lieblingsmusik, einem Glas Wein oder vielleicht einer Nude-Selfie-Session mit einer guten Freundin. Die Kulissen zurechtrücken

Einmal gut umschauen hilft. Denn oft vergisst man, wie es hinter einem aussieht. Eine offene Badtür, Wäschestapel, benutztes Geschirr – das alles stört die Bildharmonie und muss weg. Generell gilt: Je cleaner der Hintergrund aussieht, desto besser kommt die Hauptsache zur Geltung: Ihr nackter Körper. Einen günstigen Ort wählen

Der Ort für Ihr Nackt-Selfie sollte schon deshalb schön sein, weil Sie sich dann automatisch wohler fühlen. Im Sommer bietet sich vor allem die Natur an. Garten, Strand, Wald – egal. Alles passt besser zu Nacktheit als die Wohnzimmereinrichtung in Eiche Rustikal. Und gerade Aktaufnahmen unter freiem Himmel können ein schöner Nervenkitzel sein. Nicht in den Spiegel schauen

Jedenfalls nicht beim Shot selbst. Das Spiegel-Selfie ist zwar weit verbreitet, aber eigentlich selten richtig hot. Das gilt erst recht, wenn man die Hüllen fallen lässt. Den Schmollmund vergessen

Einmal die Lippen schürzen, lasziv die Augenlider auf Halbmast setzen und sich dazu noch pseudo-heiß in den Haaren herumwühlen? Bitte nicht! Das ist Sexappeal von der Stange und wirkt sehr schnell peinlich. Das Selbstbewusstsein anknipsen

Auch wenn Sie sich gerade bei den ersten Nude-Selfie-Versuchen unsicher fühlen sollten – lassen Sie sich das auf den Fotos nicht anmerken. Schauen Sie selbstbewusst in die Kamera. Denken Sie dabei an einen Körperteil von sich, den Sie wirklich mögen. Ziehen Sie sich rechtzeitig aus

Kleidung hinterlässt unschöne Abdrücke auf der Haut. Speziell zu enge Unterwäsche zeigt noch Stunden nach dem Ausziehen ihre Spuren. Deshalb gilt als Faustregel: Tragen Sie schon ca. zwei bis drei Stunden vor dem Shooting nur lockere Kleidung und keine Unterwäsche. Ideal: ein Bademantel. Licht an

Auch wenn Sie sich im Schummerlicht sicherer fühlen – nackte Kurven wirken viel besser, wenn das Licht stimmt. Tageslicht ist für ein tolles Ergebnis ein Muss. Wenn Sie sich vor einen hellen Hintergrund stellen, schenkt Ihnen das zusätzliches indirektes Licht. Blitz weg

Ein absolutes No-Go sind Nude-Selfies mit Licht. Speziell, wenn Ihre Augen dabei noch wie die eines Untoten glühen. Aber auch ansonsten sieht das harte Blitzlicht maximal unvorteilhaft aus, weil es viel zu hart ist. Also Finger weg! Das passende Outfit wählen

Gerade für die ersten Nude-Selfies ist es viel angenehmer, erst mal die Lieblings-Dessous anzulassen. Ebenfalls sehr sexy: Nacktheit mit High Heels kombinieren. Generell spricht nichts dagegen, noch einen letzten Rest der Fantasie zu überlassen. Man muss für ein sexy Nude-Selfie nicht alle Hüllen fallen lassen. Das Styling der Laune anpassen

Manche tragen etwas dicker auf, um sich richtig sexy zu fühlen. Andere bevorzugen für Aktfotos auch beim Make-up den Nude Look. Wählen Sie das Styling, mit dem Sie sich so fühlen, wie Sie aussehen wollen: unwiderstehlich. Mit Öl tricksen

Ein wenig Körperöl bringt die Haut zum Glänzen und sorgt sofort für einen sexy Effekt auf den Bildern. Mit Wasser tricksen

Genauso sexy sind Wassertropfen auf der Haut. Vor allem auf Bauch und Dekolleté. Sorgen Sie für Accessoires

Es sieht schöner aus und ist auch fürs Posen angenehmer, wenn Ihre Nacktheit "Gesellschaft" bekommt. Das kann etwa ein schönes Seidentuch sein, mit dem Sie herumspielen oder ein toller Hut. Ein Stativ wirkt Wunder

Vor allem schafft es mehr Bewegungsfreiheit und die Möglichkeit, nicht nur einen Mini-Ausschnitt Ihres sexy Körpers festzuhalten. Noch besser: Ein Bluetooth Handy Kamera Fernauslöser mit einer Reichweite von bis zu zehn Metern. Proben Sie die perfekte Pose

Wie können Sie Ihre schönsten Seiten betonen? Der Po kommt in Bauchlage toll zur Geltung. Wenn Sie Ihre Beine betonen wollen, strecken Sie sie hoch (z.B. gegen eine Wand gelehnt), während Sie auf dem Rücken liegen. Probieren Sie ruhig einige Posen aus üben Sie ein wenig! Auch Lachen ist sexy

Ein verführerischer Blick ist gerade für Anfänger gar nicht so einfach. Dann lassen Sie ihn lieber weg. Sexy ist es nämlich auch, wenn Sie einfach die Augen schließen oder aus vollem Hals lachen. Zu seinen Fehlern stehen

Vielleicht haben Sie auch hier und da eine kleine Speckrolle oder Orangenhaut? Egal. Perfekte Körper sind langweilig. Stehen Sie also selbstbewusst zu Ihren Kurven wie sie sind. Body Positivity liegt schließlich auch bei Nude-Selfies im Trend. Sich selbst heiß finden

Nicht die Idee, dass Sie mit den Nude-Selfies jemand anderen anmachen wollen, sollte im Vordergrund stehen. Sondern Sie selbst sollten sich sexy finden. Dann sieht man dieses Gefühl auch den Fotos an. Weniger ist mehr

Das gilt für alles: Vom Make-up bis zum Posen. Und erst recht für die Retusche. Nichts ist schlimmer als ein völlig übertriebenes Nude-Selfie, das dann noch so sehr bearbeitet ist, dass man wie eine Wachsfigur aussieht. Bleiben Sie einfach so natürlich wie möglich.

Nackt sein ist gar nicht so einfach. Jedenfalls, wenn es darum geht, ein gutes hüllenloses Foto in den Kasten zu bekommen. Egal, ob Sie es nun als sexy Gruß Ihrem Partner schicken wollen oder so mutig sind, es bei Instagram hochzuladen.

Promis und ihre Nacktbilder

Selbst Vollprofis wie Kim Kardashian liegen hier bei ihren Nude-Selfies schnell mal daneben, zeigen sich in unvorteilhaften Posen oder bei gruseligen Lichtverhältnissen. Wo oder wie geht es also zum Sex-Appeal?

Sinnliche Inszenierung

Die wichtigste Regel zuerst: Nacktheit allein macht noch lange kein gutes Foto. Schließlich soll das Ganze auch sinnlich inszeniert sein. Doch keine Angst, dafür müssen Sie keineswegs eine große Foto-Künstlerin sein oder werden.

Es reicht völlig, wenn Sie auf ein paar kleine Details achten (siehe Info-Box oben). Dann gelingt das perfekte Nude-Selfie bestimmt!

So setzen sich die Instagram-Stars hüllenlos in Szene: