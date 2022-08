Kopfschmerzen können einem ganz schön den Tag vermiesen. Nicht jeder möchte dann zur Tablette greifen. Es gibt zahlreiche Methoden, die dem Pochen und Stechen den Kampf ansagen. Wir verraten sie in unserer Bildershow.

Fast jeder kennt es: Sie sitzen seit mehreren Stunden im Büro, freuen sich schon auf den nahenden Feierabend und plötzlich beginnt es im Kopf heftig zu pochen. Kopfschmerzen sind eine echte Volkskrankheit. Dabei können sie die unterschiedlichsten Auslöser haben.

Manchmal liegt der Schmerz am Stress. Der Kopf muss zu viele Eindrücke verarbeiten und wehrt sich dagegen. Eine andere Ursache ist eine falsche Körperhaltung. Wer den ganzen Tag vor dem Bildschirm sitzt, verspannt den Nacken- und Schulterbereich. Ergebnis: Die Verspannungen strahlen in den Kopf aus und er schmerzt. Bei einigen Menschen liegt das Problem auch in den Genen – etwa dann, wenn Migräne durch ein Elternteil vererbt wird.

Viele greifen bei Kopfschmerzen sofort zur klassischen Kopfschmerztablette – klar, die hilft ja auch schnell und meist sehr zuverlässig. Dabei muss es gar nicht immer Chemie sein, die die Schmerzen vertreibt. Wir verraten Ihnen in unserer Bildershow die zehn besten Tipps gegen Kopfschmerzen.

Falls es sich nicht vermeiden lässt, Tabletten einzunehmen, sollten Sie einige Dinge bei der Medikamenteneinnahme beachten.

