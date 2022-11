© Imago/ photothek



Kein Frühstück

Die Snooze-Taste Ihres Weckers hat den morgendlichen Kampf gewonnen? Keine Zeit für Frühstück? Macht nichts, da sie sowieso gerade auf Diät sind? Wenn Sie diesen Fragen zustimmen, sollten Sie Ihre Routine am Morgen überdenken. Verlassen Sie das Haus nicht ohne Frühstück, um gut in den Tag zu starten. Heißhungerattacken und ein Verlangen nach Süßem werden Sie spätestens im Büro, in der Uni oder Schule einholen. Und solche Zwischenmahlzeiten sind für die Diät und bewusste Ernährung wesentlich schlimmere Rückschläge als ein ausgewogenes Frühstück.