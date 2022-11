© imago / Jochen Tack



Bei Nasenbluten den Kopf in den Nacken legen:

Genau das soll man bei einer blutenden Nase nicht tun! Dann fließt das Blut in den Rachen und darüber direkt in den Magen. Außerdem weiß man nicht, wie stark das Nasenbluten wirklich ist, wenn die ganze Flüssigkeit einfach im Magen verschwindet. Deshalb: Nach vorne lehnen und das Blut in ein Taschentuch oder ins Waschbecken laufen lassen. Zusätzlich können die Nasenflügel für zehn bis 15 Minuten im unteren Drittel zugedrückt werden. So verschließen sich die verletzten Gefäße wieder.