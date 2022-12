© Carasana



Friedrichsbad (Baden-Baden)

Ein normales Thermalbad ist Ihnen zu langweilig? Dann versuchen Sie es doch einmal mit dem Friedrichsbad in Baden-Baden, wo Sie ein römisch-irisches Badeerlebnis erwartet. In insgesamt 17 Stationen durchläuft man hier das Warmluft- und Heißluftbad, das Thermal-Dampfbad und –Vollbad, das Thermal-Sprudelbad und Bewegungsbad, Kaltwasserbad und den Ruhebereich. Zwischendurch nimmt man eine Dusche und lässt sich mit Seifenbürstenmassagen und Crememassagen verwöhnen. Die außergewöhnliche römische Architektur lässt Hektik und Alltag zudem in weite Ferne rücken.