© Getty Images



Kennen Sie Blue Curaçao? Das ist einer der bekanntesten gefärbten Liköre. Er wurde erfunden, als die Nachfrage an klassischen Cocktails sank. Eine Veränderung musste her! Heute erinnern mit Blue Curaçao gefärbte Cocktails an die 1980er-Jahre-Trinkkultur. Und welchen Cocktail haben Sie damals getrunken?